Corona-Testzentrum in Stolpe: 27 Tests am ersten Tag

Stolpe

Gestern ist in der „Remise“ in Stolpe das Corona-Testzentrum eröffnet worden. 27 Personen, auch aus anderen Dörfern des Achterlandes, haben die Gelegenheit zum Test genutzt. Wie Bürgermeister Falko Beitz mehrfach versichert wurde, waren die Bürger froh, nicht in einer langen Warteschlange stehen zu müssen und vor allem, keine weiten Wege zurücklegen zu müssen. Am Dienstag wird so eine Möglichkeit erstmals auch in Usedom angeboten.

Im Rathaus stehen dann neben Dr. Norbert Köhler von 9 bis 12 Uhr geschulte Tester bereit. So ein Test ist 24 Stunden gültig und wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Von Ingrid Nadler