Corona: Theater sagt Neujahrskonzerte und Silvester-Produktion ab

Zinnowitz/Anklam

Die Vorpommersche Landesbühne muss bis einschließlich 26. Dezember ihren Spielbetrieb in Anklam, Barth und Zinnowitz einstellen, heißt es vom Theater. Die Schließung kommt, weil die Corona-Warnampel in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen auf „Warnstufe Rot plus“ steht.

Die Neujahrskonzerte in Zinnowitz und Barth muss das Theater ebenfalls absagen, da aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen und der unsicheren Bedingungen eine reibungslose Durchführung nicht möglich ist. Das Neujahrkonzert in Zinnowitz mit dem Salonorchester Metropol aus Berlin wird in den Sommer verschoben. Die Silvester-Produktion in Anklam „Das Phantom vom Brauereiberg oder Der Anklamer Bierwettstreit“ wird ganz aus dem Spielplan genommen. Bereits gekaufte Karten für den genannten Zeitraum und die genannten Vorstellungen werden ersetzt.

Von -