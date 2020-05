Corona: Uni-Klinikum Greifswald auf Weg „in einen neuen Alltag“

Greifswald

Mit dem deutlichen Rückgang der Corona-Infektionszahlen und den weiteren Lockerungen erweitert die Universitätsmedizin Greifswald schrittweise ihre Kapazitäten für Nicht-Corona-Patienten. Inzwischen stünden wieder rund 80 Prozent der Betten für Nicht-Corona-Patienten zur Verfügung, 20 Prozent der Betten seien weiter für Patienten mit einer Corona-Infektion reserviert.

Gut einhundert Betten stehen auch weiterhin nicht zur Verfügung, weil beispielsweise Doppelzimmer zu Einzelzimmern gemacht wurden. „Nachdem wir im März im Krankenhaus zwei komplett getrennte Kreisläufe geschaffen haben, kehren wir nun langsam in einen neuen Alltag zurück“, sagte der Leiter des Krisenstabes, Professor Klaus Hahnenkamp.

Doppelstruktur bleibt bestehen

Die Doppelstruktur, also die Trennung in sogenannte weiße Bereiche für Nicht-Corona-Patienten und schwarze Bereiche für Corona-Patienten, werde vermutlich aber noch über längere Zeit aufrechterhalten, um flexibel auf die Entwicklung der Infektionszahlen reagieren zu können. „Damit gewährleisten wir eine sichere Patientenversorgung und schützen Patienten sowie Mitarbeiter vor einer Infektion.“

Allein in Orthopädie 200 OPs verschoben

Positive Nachricht für alle Patienten, die auf eine planbare Operation warten: Die Universitätsmedizin hat inzwischen damit begonnen, den „Stau“ an planbaren Operationen abzuarbeiten. Allein in der Orthopädie wurden nach Angaben des Klinikdirektors Georgi Wassilew rund 200 Operationen verschoben, um Ressourcen für den Pandemie-Fall zu sparen. Notfälle, also Patienten mit neurologischen Ausfällen, Infektionen und starken Schmerzen seien auch während der vergangenen Wochen zügig versorgt worden.

„Wir haben den niedergelassenen Ärzten inzwischen kommuniziert, dass wieder planbare Operationen möglich sind und haben Patienten kontaktiert, um abzufragen, wie stark ihr Schmerz ist“, so Wassilew. Patienten mit starken Schmerzen würden nun vorrangig operiert. Die Wartezeiten für Patienten mit leichteren Schmerzen liegen in der Orthopädie bei vier bis acht Wochen.

Corona-Schutz: Vor OP wird Kontaktbeschränkung empfohlen

Müssen Patienten, die vor einer planbare Operation stehen, Angst vor einer Corona-Infektion haben? „Nein“, sagt der Anästhesist Klaus Hahnenkamp. Aufgrund der strengen Schutzmaßnahmen habe es weder bei Patienten in den weißen Krankenhaus-Bereichen noch bei Krankenhaus-Mitarbeitern Corona-Infektionen gegeben. Damit Patienten, die vor einer planbaren Operation stehen, den Erreger nicht in das Krankenhaus eintragen, gelten besondere Schutzmaßnahmen.

„Wir empfehlen allen Patienten, sich sieben Tage vor der OP in eine Kontaktbeschränkung zu geben“, so Wassilew. Damit werde das Risiko um 90 Prozent reduziert. Bei einer Kontaktbeschränkung über 14 Tage vor der OP reduziere sich das Risiko um 100 Prozent. Bei der Aufnahme werde zudem der Patient auf Corona getestet und jeden Tag nach Symptomen befragt und Fieber gemessen. „Damit können wir sicher sein, dass wir die Patienten und das Krankenhaus vor dem Eintrag einer Corona-Infektion schützen“, so Wassilew.

Bettenkapazität optimal genutzt

Trotz der bestehenden Doppelstrukturen, gleichbleibendem Personalbestand und Patienten mit aufgeschobenen Operationen ist das Klinikum zuversichtlich, den „Patientenstau“ in den kommenden Wochen abbauen zu können. „Durch strukturierte Maßnahmen im Operationssaal arbeiten wir effektiv daran, den Patientenstrom zu bewältigen“, so Wassilew.

Die Bettenkapazität werde optimal ausgenutzt, indem Kapazitäten zwischen den Kliniken ausgetauscht werden. „Corona hat uns geholfen, untereinander besser zu kommunizieren“, so Wassilew. Die Liegezeiten würden für Patienten nicht verkürzt. Jeder Patient bleibe solange im Krankenhaus wie erforderlich.

Von Martina Rathke