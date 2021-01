Greifswald

Die Intensivbetten in der Unimedizin Greifswald (UMG) werden knapp: Das Uniklinikum setzt wegen der hohen Belastung durch steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus ab Montag für mindestens eine Woche alle planbaren Operationen aus. Das teilt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin, mit. Zudem seien aktuell auf der Interdisziplinären Wachstation keine Aufnahmen mehr möglich.

Notfallbehandlung sicherstellen

Der Krisenstab des Krankenhauses habe die Entscheidung getroffen, um die Versorgung für Notfallpatienten und unaufschiebbare Behandlungen für die Menschen in der Region sicherzustellen, so Arns weiter. „Der kontinuierliche Anstieg des sowieso schon sehr hohen Aufkommens an Corona-positiven und Corona-Verdachtspatienten macht diesen Schritt notwendig.“

Anzeige

Seit Weihnachten verzeichne die Uniklinik eine stete Zunahme an Corona-Patienten. Zum Jahreswechsel mussten die Aufnahmekapazitäten für Corona- und Verdachtspatienten erweitert werden. Personelle Engpässe wegen Quarantänemaßnahmen kämen in den Intensiv- und Wachbereichen erschwerend hinzu, begründet Arns.

26 Patienten wegen Covid-19 in Behandlung

Bereits am Wochenende wurden alle Patienten mit einem geplanten Eingriff, die vorher einen Coronatest absolvieren sollten, kurzfristig über die Absage informiert.

Aktuell werden an der UMG 26 Patienten mit Covid-19 behandelt, zehn davon auf der Intensivstation. Neujahr befanden sich zudem 25 Patienten mit Verdacht auf das SARS-CoV-2-Virus in den Isolationsbereichen der Zentralen Notaufnahme und der Intensivstation. Am 2. Januar wurden an der UMG 261 Corona-Tests vorgenommen, davon 115 am Abstrichzentrum. Fünf Tests waren positiv.

Von OZ