Greifswald

Die Universitätsmedizin Greifswald hat sich entschieden, auch das Schnelltestzentrum an der Alten Mensa am Schießwall zu schließen. Der letzte Öffnungstag werde der 31. Oktober sein, teilte das Klinikum als Betreiber mit. An dem Sonntag wird das Testzentrum noch einmal von 13 bis 17 Uhr geöffnet bleiben.

Kaum Bedarf an kostenpflichtigen Schnelltests

Als Grund für die Schließung nannte die Unimedizin eine nicht mehr ausreichende Gegenfinanzierung. Seit dem 11. Oktober hatte die Bundesregierung die Refinanzierung der Tests deutlich reduziert. Zudem wurden die Bedingungen, mit denen nun ein kostenloser Schnelltest gemacht werden kann, deutlich reduziert.

Viele müssen seit Mitte Oktober 20 Euro für einen Schnelltest in Greifswald zahlen. Laut Unimedizin sei das „Interesse an eigenfinanzierten Tests in der Greifswalder Innenstadt zuletzt so gering, dass der weitere Betrieb des Zentrums in der Alten Mensa keinen Sinn mehr ergibt.“

Nur noch ein Testzentrum geöffnet

Bereits am 17. Oktober entschieden sich der Apotheker Erik Schumacher und das Freizeitbad Greifswald das dort betriebene Schnelltestzentrum zu schließen. Damit betreibt aktuell nur noch der Burger King Greifswald in den eigenen Räumlichkeiten ein Schnelltestzentrum für Greifswald. Dieses ist unter der Woche zwischen 8 und 18 Uhr und am Wochenende zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Ein Schnelltest kostet – sofern kein Attest vorliegt – 9,99 Euro.

Von Philipp Schulz