Bansin

„Sie bräuchten einen Einkaufswagen!“ Wie oft Kathrin Grewe diese höfliche Bitte am Tag aussprechen muss, weiß sie gar nicht. Sehr oft. Wer das ablehnt und dies mit dem Kauf einer Tüte Zucker oder einer Milch begründet, dem entgegnet die Ückeritzerin: „Es geht um Abstand und nicht um den Einkauf.“

In der Corona-Krise sind privaten Sicherheitsfirmen viele Dienstleistungen weggebrochen. Dafür sind neue Aufgabenfelder hinzugekommen. Security-Mitarbeiter stehen vor Supermärkten, Banken oder Corona-Teststationen, um auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten.

„Artfremdes Arbeiten“ und kleine Aufträge

Die 49-Jährige gehört dem Wachdienst Safe Trust Solutions an, der seinen Sitz seit zehn Jahren in Katschow hat. „Artfremd arbeiten“ – so nennt Ute Finn, Chefin des Unternehmens, die neuen Aufgaben in der Pandemie. „Weil sämtliche Veranstaltungen weggebrochen sind, halten wir uns mit kleinen Aufträgen über Wasser. Dazu gehört auch die Eingangskontrolle am Discounter“, meint sie.

Seit gut zwei Monaten steht Kathrin Grewe vor dem Lidl-Markt in Bansin – zumeist von Freitag bis Montag, immer zehn Stunden. Die Kunden kennen die Frau mit der „Kodderschnauze“, wie sie sagt. „Meine Waffe ist mein Mundwerk“, meint die gebürtige Ahlbeckerin, die in der Corona-Zeit inzwischen nach Gützkow und Anklam vor dem dritten Lidl-Markt steht.

Inselwacht-Mitarbeiter stehen vor Baumärkten und Discountern

Bei der Inselwacht GmbH Wolgast sind rund 15 Prozent der Mitarbeiter gegenwärtig damit beschäftigt, die Einhaltung der Hygienevorschriften in öffentlichen Einrichtungen zu überwachen. „Wir sind in Wolgast, Anklam, Greifswald und auf Usedom aktiv. Unsere Kollegen stehen in Baumärkten, vor Discountern und in Kreditinstituten. Sie buchen uns, weil die Häuser das mit ihrem eigenen Personal nicht leisten können“, sagt Michael Dreier, Prokurist der Inselwacht.

Das Frühjahr mit dem Lockdown hat das Unternehmen „mit einem blauen Auge“ überstanden, wie Dreier einschätzt. Von den über 80 Mitarbeitern sei niemand entlassen worden. „Wir haben alle durch die Krise bekommen.“

Und die begann im März mit der Absage eines Großereignisses auf Usedom – „Baltic Lights“. Der Veranstalter scheiterte am Hochwasser und den Auflagen der Kommune. „Da hatten wir 36 Mitarbeiter vor Ort. Von heute auf morgen war Schluss“, sagt Dreier.

Rückgang bei Geldtransporten

Weitere Absagen folgten, wie der Fußballstrand in Heringsdorf, diverse Sommerfeste oder -märkte. Bei Geldtransporten wurde ein deutlicher Rückgang verspürt. „Während des Lockdowns gab es keine Park- und Kurtaxeinnahmen“, sagt der Prokurist. Das Kerngeschäft mit Objektüberwachung blieb, dennoch gingen mit der Schließung aller Hotels auch viele Aufgaben für die Nachtportiers – in der Sicherheitsbranche heißen sie Nightauditoren – verloren.

Stattdessen hieß es für Sicherheitsleute, Einkaufskörbe desinfizieren und auf die Maskenpflicht achten. „Fast täglich gab es zu Corona neue Anforderungen und Landesverordnungen. Mit den Aufgaben konnten wir die Verluste einigermaßen auffangen“, sagt Dreier. Im September und Oktober sei die Inselwacht wieder für Veranstaltungen gebucht. „Das Usedomer Musikfestival wird nach langer Zeit mal wieder die erste.“

Das haben die Männer der Usedomer Wach- und Sicherheitsdienst GmbH (UWSD) aus Labömitz bereits hinter sich. Sie wurden in der vergangenen Woche gebucht, um die Premiere des neuen Usedom-Krimis am Heringsdorfer Strand abzusichern. „Es war schön, mal wieder draußen zu sein“, sagt UWSD-Mitarbeiter Dirk Wermke.

„Beleidigungen kommen schon vor“

Die Firma mit 14 Mitarbeitern gibt es seit März 2019. „Unser Hauptgeschäft sind Objektbewachung, Aufgaben an den Hotelrezeptionen, Streifenfahrten und die Absicherung von Veranstaltungen. Letzteres ist total weggebrochen“, so Wermke, der wie die Mitbewerber von den Corona-Zusatzaufgaben profitierte. Neun bis zehn Stunden würden die Kollegen jetzt vor den Märkten stehen. „Das kann aber nicht jeder. Da musst du dir ein dickes Fell zulegen, weil man sich einiges anhören muss.“ Handgreiflichkeiten habe es noch nicht gegeben. „Beleidigungen und Beschimpfungen kommen vor. In Einzelfällen hat die Marktleitung auch schon Hausverbote ausgesprochen“, so Wermke.

Die Anfragen von Discountern werden aber weniger. Ob das mit mehr Veranstaltungen wieder ausgeglichen werden kann, weiß Wermke nicht. „Wer kann heute sagen, ob es Weihnachtsmärkte oder Silvesterfeiern am Strand gibt?“

Wie lange Sicherheitskräfte noch vor den Lidl-Märkten stehen, kann Lidl-Sprecherin Diana Zvicer-Senolan nicht sagen. „Wir appellieren an jeden Einzelnen, verantwortungsvoll mit der Situation und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Wir beobachten die täglichen Entwicklungen sehr genau und werden situativ bezüglich weiterer Maßnahmen entscheiden.“

Und wenn der Appell nicht mehr reicht, gibt es Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten wie Kathrin Grewe, die freundlich und bestimmt darauf hinweisen, dass man doch nur mit einem Einkaufswagen den Supermarkt betreten soll.

Von Henrik Nitzsche