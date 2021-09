Corona-Zahlen steigen in Polen massiv: Warum sich trotzdem Wenige impfen lassen

Swinemünde

Zwischenzeitlich verschwand das Coronavirus fast vollständig in Polen. Gerade im Juli konnten sich die Bürger über Tage freuen, an denen die Infektionszahlen pro Tag landesweit bei unter 100 lagen. So waren unbeschwerte Urlaubswochen möglich. Seit Mitte August ziehen die Infektionszahlen wieder an und die Infektionsdynamik nimmt gefährlich zu.

Im Gegensatz zu Deutschland stehen in Polen die täglichen Infektionszahlen im Vordergrund und nicht die 7-Tage-Inzidenz. Am 7. September lag die Infektionszahl in der gesamten Woiwodschaft Westpommern – also dem zu Mecklenburg-Vorpommern angrenzenden Verwaltungsbezirk – zum Beispiel bei 22 und landesweit waren es 406. Einen Tag später waren es aber schon 39 und 533 positive Testergebnisse. Tendenz: steigend. Die Anzahl der SARS-CoV-2-Infektionen je 100 000 Einwohner betrug am selben Tag auf der polnischen Seite der Grenze knapp über 7,6. In Mecklenburg-Vorpommern lag der Wert mit 2,9 deutlich niedriger.

Auf dem Gebiet der Woiwodschaft Westpommern stehen insgesamt 355 spezielle Krankenhausunterbringungsmöglichkeiten für Covid-Erkrankte zur Verfügung. In der vergangenen Woche waren 48 davon belegt. Aktuell benötigen 3 Personen ein Beatmungsgerät, von denen es 28 in Pomorze Zachodnie gibt.

50 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft

Die Impfsituation ist in Westpommern aus Sicht der Behörden nur wenig zufriedenstellend. Da es in den Sommermonaten kaum noch Infektionen gab, sank die Anzahl der Impfwilligen seit Juni kontinuierlich ab. Vollständig geimpft sind am Stichtag 8. September 50 % der Bewohner der Woiwodschaft Westpommern, was in etwa dem Landesdurchschnitt entspricht. Führend bei der Impfquote ist die Großstadt Szczecin mit 55,84 %. Ländliche Regionen haben Quoten von unter 50 (in MV sind 62,3 Prozent vollständig immunisiert).

45 Prozent der Polen haben keine Angst vor Corona

Polnische Experten führen verschiedene Faktoren auf, weshalb sich zu wenige Polen impfen lassen. Umfragen haben ergeben, dass lediglich 40 % der Polen überhaupt eine eventuelle Infektion befürchten. Fast 45 % der Befragten sagten aus, dass sie keine Bedenken vor einer Covid-19-Infektion haben.

Hinter diesem Ergebnis stecken vor allem die Erfahrungen der letzten Corona-Wellen. Viele haben die Infektion selbst oder im Verwandten- und Freundeskreis erlebt und anscheinend die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass es sich nicht um eine schwere Erkrankung handelt. Wobei in Polen die Sterberate bei 2,61 % liegt. In Deutschland liegt dieser Wert bei 2,3 %. Gleichzeitig sollte betont werden, dass sich gerade die zahlenstärksten Jahrgänge, die 30 bis 45 Jahre alt sind, unterdurchschnittlich selten impfen lassen. Ältere Menschen haben deutlich höhere Impfquoten, aber da ist auch bei den Ungeimpften die Bereitschaft am geringsten, sich noch zu impfen. Während in der Gruppe jüngerer Menschen die Impfung weniger stark grundsätzlich abgelehnt wird.

Keine Einschränkungen für Ungeimpfte

Einschränkungen für Ungeimpfte gibt es derzeit in Polen nicht. Zwar müssen in geschlossenen Räumen und im öffentlichen Personenverkehr Masken getragen werden, aber in Restaurants, Kinos oder auch Cafés werden keine Nachweise verlangt. Hier ist der Zugang barrierefrei. Eine 3-G-Regel, also dass nur Getestete, Geimpfte oder Genesene Zugang zu bestimmten Bereichen haben, gibt es nicht.

Bis Ende November soll Corona-Impfung kostenlos bleiben

Vor wenigen Tagen wurde eine mögliche Kostenübernahme bei späteren Impfwünschen ins Gespräch gebracht, was die Menschen zusätzlich motivieren soll. Im September und Oktober sollen die Impfungen auf jeden Fall noch kostenfrei sein. „In der aktuellen Situation können sich alle, die sich im September und Oktober angesichts der bevorstehenden vierten Welle und des Infektionsschubs impfen lassen, kostenlos impfen“, sagte der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski gegenüber den Medien.

Schulbetrieb im September wiederaufgenommen

Besonders beunruhigend ist die Dynamik, mit der die Infektionszahlen steigen. Binnen letzter Woche nahmen sie um ganze 47 % zu. Dabei wurde am 1. September der stationäre Schulbetrieb landesweit nach den Sommerferien wiederaufgenommen. Das polnische Gesundheitsministerium überlegt jetzt etwaige Strategien, um den Präsenzunterricht, so lange wie nur möglich, umsetzen zu können.

„Wir werden alles tun, um den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, damit es keine Unterbrechungen des stationären Lernens gibt, aber die Pandemie kann diese Pläne zunichtemachen“, sagte Niedzielski. „Aber das müssten dann wirklich sehr große Infektionszahlen sein, die sich dann auch in der Krankenhausauslastung widerspiegeln“, fügte er hinzu.

Von Aleksandra Fedorska