Corona-Zeiten auf Usedom: Ein bisschen Vineta könnte trotzdem möglich sein

Marc Hunold ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Vertrieb an der Vorpommerschen Landesbühne und in seiner Funktion hauptsächlich für die Insel Usedom zuständig. Zurzeit hat er wenig zu tun, denn der Corona-Virus hat auch die Kultur niedergestreckt. Wir sprachen mit ihm über die Situation.

Wie haben Sie die letzten Wochen erlebt?

Marc Hunold: Es war Achterbahn der Gefühle, mit dem absoluten Tiefpunkt am 17. April. Die Nachricht von der Landesregierung, dass sie die aktuelle Theaterspielzeit mit sofortiger Wirkung beendet sei, zerstörte die kleine Hoffnung, dass wir in diesem Jahr mit entsprechenden Anpassungen spielen können.

Aber schon kurz darauf überwog die Freude über die Solidarität mit unserem Theater. Hoteliers und Gastronomen riefen an und fragten, ob diese Aussage auch die Vineta Festspiele, die Schlossinsel Festspiele, das Chapeau Rouge und die angekündigten Gastspiele betreffe. Man spürte, wie wichtig unsere Theaterangebote für die Region sind. Vor allem die Vineta-Fans drückten ihr Bedauern aus und sagten: „Wir kommen trotzdem, um zumindest vinetische Bühnenluft zu schnuppern.“

Aber was wird denn nun? Seit 25. Mai erholen sich Urlauber aus der ganzen Bundesrepublik wieder auf der Insel.

Es ist erfreulich zu sehen, mit welchen Anstrengungen die touristischen Leistungsträger mit Unterstützung ihrer Verbände und Interessenvertreter diese Öffnung noch zu Pfingsten erreicht haben. Sie sind anscheinend stark genug, dass für Ihre Branche kein abschließender Satz „Der Tourismus ist in diesem Jahr beendet“ erfolgte. Das war bei uns leider anders. Für unser Theater und für die vielen Kulturschaffenden in der Region ist es seit Corona daher umso wichtiger, stärker gehört zu werden. Kultur ist auch systemrelevant.

Müsste die Vorpommersche Landesbühne nicht mit einem eigenen Konzept in Vorarbeit gehen?

Nach wie vor gilt die Spielzeit als beendet. Wir werden die jüngsten Lockerungsmaßnahmen, nach denen seit 18. Mai Veranstaltungen im Innenbereich mit maximal 75 und Open Air mit 150 Personen zugelassen sind, diskutieren. Aber die Anzahl der zugelassenen Gäste ist doch gering. Und berücksichtigt man den gebotenen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zwischen den Gästen, dann wird es den festen Häusern schwierig. In die Zinnowitzer Blechbüchse beispielsweise können damit genau 38 Personen zugelassen werden. Außerdem fehlen noch konkrete Richtlinien. Beispielsweise, wie die Besucher registriert werden sollen.

Also kein bisschen Vineta 2020?

Autor Wolfgang Bordel hätte vielleicht sein Stück nicht „Traum ohne Wirklichkeit“ nennen sollen. Aber ein wenig Wirklichkeit wollen wir dennoch zaubern. Möglich wäre zum Beispiel, Führungen hinter den Kulissen, natürlich mit wenigen Besuchern und Mund-Nasen-Schutz, durchzuführen. Es gibt einige Neuerungen, die wir den Gästen zeigen möchten. Wir haben beispielsweise über der Bühne mit einem fünf Meter hohen Gang gebaut.

Außerdem planen wir eine Vineta-Botschaft. Hier können sich Vineta-Fans ein Visa für 2021 ausstellen lassen und Fragen an die Vineta-Figuren stellen.

Im Rahmen unseres Ausbaus digitaler Inhalte, planen wir einen Vineta Podcast. Immerhin feiern wir im kommenden Jahr 25 Jahre Vineta. Intendant Martin Schneider lädt sich Gäste ein und gemeinsam werden sie in unterhaltsamer Form die Vineta-Geschichte und Geschichten des historischen Mythos der versunkenen Stadt in den Äther streuen. Die Aufnahmen sollen im neuen Tonstudio auf dem Vineta-Gelände erfolgen.

Die Vorpommersche Landesbühne lädt in jedem Sommer prominente Gäste ein. Was sagen diese zur Situation?

Keimzeit, Rainald Grebe, Michael Hatzius mit seiner Echse, Wladimir Kaminer. Lothar Bölck, Gregor Gysi, Peter-Michael Diestel, Markus Maria Profitlich, Désirée Nick und die Kabaretts Herkuleskeule aus Dresden und die Distel aus Berlin standen auf unserem Gastspielplan. Wir haben mit allen telefoniert und natürlich waren sie betrübt, keine Auftrittsmöglichkeit zu haben.

Wir halten für einige Gastspiele unsere Türen in diesem Jahr so lange wie möglich offen. Vielleicht geht ja noch was im Juli oder August – wenn nicht in der Blechbüchse, dann auf der Freilichtbühne. Sollte auch dies nicht möglich sein, so haben fast alle versprochen, in der kommenden Saison wieder auf die Insel zu kommen.

