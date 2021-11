Corona am Klinikum Greifswald: Planbare Operationen werden verschoben

Greifswald

Die angespannte Coronalage hat die Leitung des Klinikums Greifswald zu einem drastischen Schritt gezwungen: Die Unimedizin Greifswald verschiebt alle planbaren und verschiebbaren Eingriffe. Das hat das Haus am Mittwochnachmittag in einem Statement bekannt gegeben und folgt damit dem Wunsch von Gesundheitsministerin Ste­fa­nie Drese.

Durch die Verschiebung bestimmter Eingriffe erhofft sich die Klinikleitung, schnell intensivmedizinische Kapazitäten für Notfälle, onkologische Patienten und Covid-Erkrankte mit schwerem Verlauf freimachen zu können. „Durchgeführt werden auch die Operationen, deren Verschiebung erwartbar zu einer Lebensverkürzung führen würde. Eingriffe bei Kindern sind von den Einschränkungen nicht betroffen“, erklärt Pressesprecher Christian Arns.

Intensivstationen und Labore am Limit

Prof. Uwe Reuter, der ärztlicher Vor­stand und Vor­stands­vorsitzender der Unimedizin, findet klare Worte zu der Situation im Greifswalder Krankenhaus: „Bereiche wie die Intensivstationen oder die Notaufnahme, aber auch die Labore der Mi­kro­­bio­lo­gie arbei­ten teilweise jenseits des zumutbaren Limits“, betont er und ergänzt: „Dort müssen wir dringend für Entlastung sorgen, da wird jede hel­fen­de Hand ge­braucht.“

Aktuell steige die Zahl der Corona-Patienten, die stationär aufgenommen werden kontinuierlich. Mit Stand Mittwochmorgen würden 44 Covid-Infizierte im Klinikum behandelt werden, 11 von ihnen auf einer Intensivstation. Hinzu kämen 51 Verdachtsfälle, bei denen ein PCR-Test-Ergebnis noch ausstehe. Bis dahin müssen sie jedoch mit dem gleichen Aufwand gepflegt und isoliert werden, wie auch andere Patienten.

4-mal mehr Tests und neue Regeln für Besucher

Nicht nur die Stationen des Klinikums, auch die Labormitarbeitenden arbeiten unter hohem Druck. Zum Vergleich: Während am 22. November vergangenen Jahres 159 PCR-Tests im Labor des Klinikums ausgewertet wurden, waren es am selben Tag dieses Jahres, vor wenigen Tagen, 687 – mehr als 4-mal so viel! Das wirkt sich auch auf die Wartezeit für Menschen aus, die aktuell einen PCR-Abstrich durchführen müssen. Jeden Tag bildet sich eine lange Schlange vor dem Zelt, aus zwischen Klinikum und neuer Mensa aufgestellt ist.

Von den neuen Maßnahmen nicht betroffen sind bis auf Weiteres Besuche von Freunden und Verwandten. Gerade für schwer­kranke Menschen sei es „menschlich und medizinisch wichtig, dass sie Besuch bekommen und sich nicht alleingelassen füh­len“, be­tont Prof. Klaus Hahnenkamp, der Leiter des Krisenstabs.

Eine neue Regelung gilt jedoch auch hier: Ab sofort müssen Besucher von Patienten geimpft oder genesen sein. Darüber hinaus müssen sie symptomfrei sein und eine Maske tragen. Die Besuchs­zeiten sind täglich von 14 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 16 Uhr. Pro Patient und Tag sei nur eine Person als Besuch erlaubt, heißt es vom Klinikum.

Von Philipp Schulz