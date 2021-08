Corona an Schulen in Vorpommern: So viele Schüler sind in Quarantäne 

Ahlbeck/Anklam/Greifswald

In der dritten Woche nach der Schulöffnung gibt es im Landkreis Vorpommern-Greifswald die ersten Coronafälle. Insgesamt befinden sich deshalb um die 150 Schüler in Quarantäne, wie Kreissprecherin Anke Radlof auf Anfrage informiert. Die meisten Schülerinnen und Schüler, die vom Präsenz- in den Distanzunterricht wechseln mussten, lernen an der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom. „Hier hatten wir zwei positiv getestete Personen. Daraufhin sind 85 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne“, so Radlof.

Schulleiter Jürgen Räsch bestätigt das. Betroffen sind eine 9. Klasse sowie der Elfer-Jahrgang, so Räsch. Obwohl seit dieser Woche an den Schulen in MV die Maskenpflicht gefallen ist, will der Schulleiter nicht gänzlich darauf verzichten. „In Bereichen, wo es Begegnungsverkehr gibt, empfehlen wir weiterhin, Maske zu tragen.“ Zweimal pro Woche werden Schüler und Lehrer getestet. „Ausgenommen davon sind Genesene und Geimpfte, die einen Nachweis vorlegen“, so der Schulleiter.

Ampel in Vorpommern noch auf grün

Maskenfrei in der Schule gilt nur in den Regionen, die laut der Corona-Ampel des Landes auf grün oder gelb stehen. Die Ampel umfasst sechs Stufen von grün bis violett für ein „äußerst hohes Infektionsgeschehen“. In die Risikobewertung fließen neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die Krankenhauseinweisungen und die Auslastung der Intensivstationen ein. Im Kreis lag die 7-Tage-Inzidenz gestern bei 19,5. Hier steht die Ampel noch auf grün.

Von sechs Coronafällen berichtet die Kreissprecherin an der Friedrich-Schiller-Schule in Anklam. 30 Personen würden dort derzeit in Quarantäne sein. Gleiches gilt für das Ostseegymnasium in Greifswald (30 in Quarantäne), wo eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Einen Fall meldete auch die Käthe-Kollwitz-Schule in Anklam, wo aktuell 25 Personen daheim sind. „Betroffen ist auch die Waldorfschule in Greifswald mit zwei positiv getesteten Personen. Die Anzahl derer, die in Quarantäne sind, ist bei der Waldorfschule noch nicht bekannt“, so Anke Radlof.

Von Henrik Nitzsche