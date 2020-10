Corona an der Greifswalder Kollwitzschule: Alle Kinder müssen in Quarantäne

Greifswald

Alle Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule, die am Montag und Dienstag den zur Schule gehörigen Hort Abenteuerland besucht haben, müssen sich umgehend in Quarantäne begeben. Das teilt Michael Sack, Landrat von Vorpommern-Greifswald, mit. Nach OZ-Informationen handelt es sich um eine Schülerin, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Alle Kinder müssen zu Hause bleiben

Das Testergebnis sei erst am Abend eingetroffen, weswegen es jetzt dringend notwendig sei, die Information so schnell wie möglich zu verbreiten, damit sich die Familien auf die Situation einstellen können. Da der Hort Abenteuerland nach einem offenen Konzept arbeitet und damit alle Schüler untereinander Kontakt haben können, sei es nicht möglich, eine kleinere Gruppe an betroffenen Schülern einzugrenzen.

Gesundheitsamt nimmt Kontakt auf

Auf der Facebook-Seite des Landkreises heißt es, dass sich das Gesundheitsamt im Laufe des Donnerstages mit allen Familien in Verbindung setzt, um einen Termin für einen Abstrich zu vereinbaren. „Wir bitten von eigenständigen Anfragen abzusehen“, steht dort weiter.

Weiterer Fall bei Greifswalder Tanzverein

Einen weiteren positiven Coronafall hat es nach OZ-Informationen bei einem Mädchen eines Greifswalder Tanzvereins gegeben. Alle Mitglieder der Kindertanzgruppe, die am Montag beim Training waren, wurden mittlerweile vom Gesundheitsamt aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben und am Donnerstag das Abstrichzentrum am Klinikum Greifswald aufzusuchen. Derzeit werden doch täglich etwa 200 Tests durchgeführt.

Den letzten größeren Coronafall im Landkreis gab es vor knapp zwei Wochen am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz. Zwei Lehrkräfte und fünf Schüler hatten sich mit dem Virus infiziert. Rund 500 Personen mussten anschließend in Quarantäne und zwei Mal getestet werden.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gab es bislang 236 Infizierte, darunter sechs Neuinfektionen.

Von Katharina Degrassi