Corona bei Hanseyachts in Greifswald: Mittlerweile 25 Fälle

Greifswald

Bei der Hanseyachts AG in Greifswald sind mittlerweile 25 Mitarbeiter positiv auf Covid 19 getestet worden. Das teilt Anke Radlof, Sprecherin der Landkreises Vorpommern-Greifswald, mit. Am Freitag habe es drei neue bestätigte Fälle gegeben, am Donnerstag vier Fälle und am Mittwoch drei. „Alle Infizierten und deren Erstkontakte befinden sich in Quarantäne“, sagt Radlof.

Schwierige Nachverfolgung der Kontakte

Der Landkreis hatte am Mittwoch zunächst von acht Fällen gesprochen. Zu dem Zeitpunkt seien noch nicht alle positiven Tests mit Hanseyachts als Arbeitgeber in Verbindung gebracht worden, erklärt Radlof. Weil in mehreren Fällen ausländische Bürger betroffen waren, habe sich die Nachverfolgung aufgrund der Sprachbarrieren schwierig gestaltet.

Anzeige

Erste Fälle schon aus der letzten Woche

Den ersten Hinweis zu den Corona-Infektionen gab es über ein anonymes Schreiben aus Mitarbeiterkreisen von Hanseyachts, welches bei der Greifswalder OZ einging. In diesem Schreiben war von sieben Hanseyachts-Mitarbeitern die Rede, die bereits in der vergangenen Woche positiv getestet worden sein sollen. Nachdem die Kreisverwaltung die Fälle nun alle zurückverfolgt und aufgeschlüsselt hat, bestätigt sich der Hinweis der Mitarbeiter.

Die Unternehmensführung hatte den Landkreis am Dienstagabend über die Coronafälle informiert.

Anke Radlof hält es durchaus für möglich, dass in den kommenden Tagen weitere positive Tests aus dem Umfeld des Unternehmens hinzukommen.

Lesen Sie auch

Von Katharina Degrassi