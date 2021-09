Corona belebt Geschäft der Strandkorbfabrik Heringsdorf

Heringsdorf

Am Mittwoch gingen zehn nagelneue Strandkörbe der Strandkorbfabrik Heringsdorf GmbH per Spedition auf den Weg Richtung Nordseeküste. Ziel ist das Freibad in Bremerhaven Grünhöfe. Das ist mittlerweile zwar wieder geschlossen, doch die Badegäste dürfen sich schon auf die kommende Freibadsaison freuen, wenn sie sich in den Ostsee-Strandkörben sonnen können.

Das Freibad Grünhöfe wird von der Bädergesellschaft Bremerhaven betrieben und erwirtschaftet jedes Jahr einen Fehlbetrag von rund 200 000 Euro, die von der Stadt ausgeglichen werden. Deshalb war das in einer schönen Parklandschaft gelegene Schwimmbad Anfang der 2000er-Jahre von der Schließung bedroht. Um das Freibad zu erhalten und die Zahl der Badegäste zu erhöhen, gründete sich vor rund 20 Jahren ein Förderverein, der nun auch den Kauf der Strandkörbe umgesetzt hat.

Persönlicher Kontakt zum Produktionsbetrieb

Mit der Vorsitzenden Ina Viebrok-Hörmann bilden Thorsten Weber (2. Vorsitzender) und seine Frau Maren (Kassenwartin) den Vorstand des Fördervereins. Da die Webers ihren Zweitwohnsitz in Heringsdorf haben, kamen sie über persönliche Kontakte auf die Strandkorbfabrik Heringsdorf zu, um sich ein Angebot einzuholen.

Ursprünglich sollten mit dem Budget, welches das Vereinskonto hergab, fünf Strandkörbe angeschafft werden, um den Gästen des Freibades den Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Dank einer zweckgebundenen Vereinsförderung durch die Stadt Bremerhaven konnte der Förderverein die Bestellung auf zehn Strandkörbe erhöhen, zumal die Strandkorbfabrik den Initiatoren mit einem großzügigen Rabatt entgegenkam.

Nicole Wetzel, die in der Strandkorbfabrik die Assistenz der Geschäftsführung ausübt, findet: „Einen Freibad-Förderverein muss man unterstützen. Ich bin selbst im Kanu-Sportverein Wolgast und im Tauchverein Vineta aktiv.“ Als Kassenwartin bei den Wolgaster Kanuten kennt sie die Situation im Ehrenamt, weshalb sie dem Förderverein gern einen Gefallen getan hat.

Werbung in eigener Sache wird mitgeliefert

Schließlich tragen die weißen Strandkörbe auch alle ein kleines Schildchen mit dem Logo und der Internetadresse der Strandkorbfabrik, so dass sie im Freibad an der Wesermündung ein guter Werbeträger sowohl für die Manufaktur als auch für das Seebad Heringsdorf sind. Wie Thorsten Weber berichtet, wurde das Freibad Grünhöfe am 1. Juli 1961 eröffnet und ist somit in diesem Sommer 60 Jahre geworden.

Gefeiert wurde das Jubiläum allerdings nicht, da im Vorfeld unklar war, wie die Corona-Lage sein wird. Gut möglich also, dass der runde Geburtstag im kommenden Jahr nachgeholt wird. Dann gibt es mit den zehn Strandkörben von der Insel Usedom gleich noch etwas mitzufeiern.

Bestellungen auch aus dem Ausland

Corona hat in diesem Jahr übrigens auch das Geschäft der Strandkorbfabrik belebt. „Wir haben sehr viele Kunden, die sich zu Hause den Garten verschönern wollen“, so Nicole Wetzel. Bestellungen kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, aber auch aus dem Ausland. „Wir haben hier Urlauber aus der Schweiz, die sich später einen Strandkorb für zu Hause bestellen“, so die langjährige Mitarbeiterin der Strandkorbfabrik.

Die zehn Strandkörbe für Bremerhaven landen dort erst einmal im Winterlager der Bädergesellschaft, bis das Bad im Juni 2022 wieder geöffnet wird. Bis dahin werden die Webers, die leidenschaftliche Frühschwimmer sind, auf das Probesitzen warten müssen. Glücklich sind sie allemal über den gelungenen Kaufabschluss: „Ich finde es schön, dass wir als Verein den Rabatt bekommen haben und dass der Austausch mit der Strandkorbfabrik so toll war“, resümiert Maren Weber, die derzeit mit ihrem Mann Thorsten täglich rund zwei Kilometer in der Ostsee schwimmt. Da kann das Freibad ruhig warten.

Von Dietmar Pühler