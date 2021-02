Trassenheide

Die Trassenheider Dünenwald-Klinik hat nach einem Corona-Ausbruch alle Patienten-Neuaufnahmen sowie Entlassungen nach Hause ausgesetzt. Ebenso sind alle Gruppenangebote vorübergehend abgesagt. Die Regelung gelte voraussichtlich bis Ende der Woche.

Wie Jelina Schulz, Mediclin-Sprecherin, gestern informierte, sind 14 Patienten und ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Der betroffene Mitarbeiter befindet sich in häuslicher Isolation, die Patienten mit Covid-19 wurden zunächst auf ihren Zimmern isoliert. Je nach Gesundheitszustand wurden sie anschließend in die umliegenden Krankenhäuser gebracht oder in die häusliche Isolation verlegt.“

Entlassungen würden nur auf ausdrücklichen Wunsch der Patienten und nur mit negativem Testergebnis stattfinden.

Laut einer Sprecherin des Landkreises soll es bereits am 4. Februar den ersten Corona-Fall gegeben haben. Die Mediclin-Sprecherin bestätigt das und weist die Kritik, dass Patienten darüber zu spät informiert worden waren, zurück. „Das wurde in der Klinik kommuniziert. Mit dem zuständigen Gesundheitsamt gab es von Beginn an eine enge Abstimmung.“

Erster Fall bei Routinetestung festgestellt

Bei einer Routinetestung war festgestellt worden, dass sich ein Patient mit Covid-19 infiziert hatte. In der Folge sind zunächst Mitarbeiter und Patienten der betroffenen Abteilung, später alle Mitarbeiter und Patienten der gesamten Klinik getestet worden. In den vergangenen Wochen war die Klinik noch zu rund 85 Prozent belegt – „aktuell liegen wir bei über 60“, so die Sprecherin.

Seit Monaten würden alle Mitarbeiter der Klinik FFP2-Masken tragen. Inzwischen sind diese auch für alle Patienten während der medizinischen Anwendungen und Therapien verpflichtend. Die Dünenwald-Klinik arbeite eng mit dem Institut für Medizinische Diagnostik Greifswald (IMD Labor Greifswald) zusammen. Zwei externe Hygienefachkräfte aus dem Labor würden gemeinsam mit der hygienebeauftragten Ärztin der Klinik sowie dem zuständigen Gesundheitsamt alle Maßnahmen überwachen und bei Bedarf anpassen.

Am Montag wurde eine weitere Testung aller Mitarbeiter und Patienten durchgeführt. „Die Ergebnisse werden morgen im Laufe des Tages verfügbar sein“, so die Sprecherin. In der Klinik, die zu Mediclin gehört, werden Patienten der Fachrichtungen Orthopädie, Innere Medizin und Psychosomatik behandelt.

Von Henrik Nitzsche