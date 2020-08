Corona in Gützkow: Drei Lehrer bleiben in Quarantäne

Gützkow

Ungewissheit in Gützkow: Derzeit steht noch nicht fest, ob sich weitere Personen im Umfeld des Schlossgymnasiums Gützkow mit Corona infiziert haben. Bislang gibt es lediglich einen zweiten bestätigten Fall. Es handelt sich um den Ehepartner des Elternteils, das bereits am Freitag positiv auf Covid 19 getestet wurde. Das teilt Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit. Der Schüler oder die Schülerin wurde hingegen negativ getestet.

Lehrer bleiben bis zum zweiten Testergebnis in Quarantäne

Die Klassenlehrer der drei siebten Klassen, die am Montag vor einer Woche die Elternversammlung ausgerichtet hatten, bleiben trotz eines ersten negativen Testergebnisses vorerst weiter in Quarantäne. „Wegen der Inkubationszeit müssen die Lehrer nach ein paar Tagen zu einem zweiten Test. Erst danach kann eine Infektion zweifelsfrei ausgeschlossen werden“, sagt Froitzheim. Ebenso befinden sich weitere 50 Personen nach wie vor in Quarantäne. Insgesamt seien weit mehr als 100 Kontaktpersonen festgestellt worden, die seit Freitag von den geschulten Teams des Landkreises angerufen und befragt wurden.

Längere Wartezeiten bei hohem Testaufkommen

„Dieses unverzügliche und zielgerichtete Handeln ist äußerst wichtig, um sämtliche Kontakte rasch ermitteln zu können. Nur so lassen sich die Infektionsketten mithilfe von Absonderung und Tests wirksam unterbrechen“, so Froitzheim. Er weist gleichzeitig darauf hin, dass es bei einem derart hohen Testaufkommen zu längeren Wartezeiten auf das Ergebnis kommen kann. Die Zusammenarbeit des kreislichen Gesundheitsamtes mit der betroffenen Schule und dem staatlichen Schulamt verlaufe reibungslos, so Froitzheim.

Sogar zwei Meter Abstand eingehalten

Schulleiter Ulf Uhlig betont, dass während der Elternversammlung, die in den siebten und elften Klassen traditionell klassenübergreifend stattfindet, die geltenden Hygienevorschriften eingehalten wurden. Die Personen haben Mund-Nasen-Schutz getragen und den notwendigen Mindestabstand eingehalten, den die Schule sogar auf zwei Meter festgelegt hat. Vielerorts werden anderthalb Meter als ausreichend angesehen.

Lehrer geben Unterricht von zu Hause aus

Die in Quarantäne befindlichen Lehrer geben ihren Unterricht vom Homeoffice aus. „Wir sind technisch sehr gut aufgestellt“, sagt Uhlig. Alle Schüler haben ein Ipad und können über die Plattform Moodle mit dem Lehrer kommunizieren. „Die Schüler bekommen ihre Aufgaben, lösen sie im Klassenraum und schicken die Ergebnisse an den Lehrer“, erklärt Uhlig. Bei den jüngeren Schülern werde die Klasse von einem Schulsozialarbeiter oder einem anderen Mitarbeiter beaufsichtigt, wie Uhlig weiter mitteilt.

Von Katharina Degrassi