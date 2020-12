Corona in Strasburg, Pasewalk und Torgelow: Diese Schulen und Horte sind in Vorpommern-Greifswald betroffen

Greifswald

An mehreren Schulen im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden am Wochenende Corona-Infektionen gemeldet: Besonders betroffen sind Einrichtungen in Strasburg. Im AWO Hort können 57 Kinder wegen einer Quarantäne den Hort nicht besuchen, teilt der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit. 25 weitere Personen im AWO Jugendhaus müssen in Quarantäne.

An der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ wurde eine Person positiv getestet, sodass Teile der Klassenstufen 5, 7, 8, 9 und 10 und Lehrer unter Quarantäne gestellt werden. Ebenfalls einen positiven Fall ermittelte das Gesundheitsamt bis Sonntagabend im Hort der Volkssolidarität. Nach einem Fall bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft GWG müssen wahrscheinlich alle Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens in Quarantäne.

Personen in Pasewalk und Penkun infiziert

In Pasewalk wurden je eine Person an der Schlossbergschule und am Oskar Picht Gymnasium positiv getestet – an dem Gymnasium sind nun 21 Schüler aus der achten Klasse und zwei Lehrer in Quarantäne. An der Grundschule Ost gab es ebenfalls einen positiven Test, 22 Kinder und zwei Lehrer sind betroffen. Die Asklepios Klinik verzeichnet insgesamt acht neue positive Fälle.

In Penkun werden Grundschüler aus insgesamt vier Klassen als Kontaktpersonen von positiv Getesteten eingestuft. An der Torgelower Albert-Einstein-Schule wurden laut Angaben des Landkreises zwei Personen positiv getestet, mindestens 27 Schüler und neun Lehrer müssen in Quarantäne.

Schule bleibt komplett geschlossen

Ab Montag, 14. 12., bleibt in Zirchow die Schule am Stettiner Haff mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung geschlossen, nachdem eine Person mit dem Coronavirus infiziert ist. Eine Mitarbeiterin des Diakoniewerks Dobbertin wurde positiv getestet sowie eine Person in der AWO Kita Ahlbecker Spatzen.

Noch bis Ende der Woche befinden sich nach einem weiteren positiven Test am Deutsch-Polnischen Gymnasium Löcknitz 75 Schüler der Klassenstufe 12 und ein Lehrer in Quarantäne.

MV geht ab Mittwoch in den Shutdown

16 Schüler der 5. Klassenstufe und fünf Lehrer befinden sich an der Regionalen Schule Hanno Günther in Ferdinandshof in Quarantäne. Am Wochenende war der Inzidenzwert in Vorpommern-Greifswald auf 113,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen gestiegen. Die Landesregierung verkündete einen Shutdown ab Mittwoch.

Von Christopher Gottschalk