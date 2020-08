Corona macht Zinnowitzer Schauspiel-Eleven das Leben schwer 

Zinnowitz

Vor vier Jahren bekamen elf junge Männer und Frauen von der Theaterakademie Vorpommern ein Brett mit ihrem Namen, dem Tag ihrer „ Einschulung“ und dem Ort übergeben. Theaterakademie-Leiter Wolfgang Bordel erzählt allen Studenten immer, dass sie aus allen einzelnen Brettern eine große Bühne bauen können – es fehle nur noch der Vorhang.

Vor vier Jahren hätten sich die Nachwuchsschauspieler wahrscheinlich nicht in den kühnsten Träumen ausmalen können, dass ein weltweites Virus ihnen das Leben mal so schwer machen würde. Nur vier der elf Schauspieler haben nach ihrer Ausbildung eine Weiterbeschäftigung an anderen Theatern gefunden. Einige wollen ins Film- und Fernsehgeschäft einsteigen. Doch für einen Großteil steht ein großes Fragezeichen im Raum, was nun passieren soll, denn durch die Corona-Einschränkungen ist noch kein normaler Theaterbetrieb möglich.

Theater in ganz Deutschland von Corona-Krise hart getroffen

Dieses Bild entstand vor vier Jahren, als die Studenten „eingeschult“ wurden. Quelle: Steffen Adler

Freud und Leid liegen in solchen Tagen bei den Absolventen ganz dicht beieinander. In den vergangenen Wochen und Monaten schrieben sie unzählige Bewerbungen an Theater und Schauspielhäuser in ganz Deutschland. Oft hagelte es Absagen, da jedes Theater in Deutschland nach der Corona-Krise versuchen muss, erst mal finanziell wieder auf beiden Beinen zu stehen. Oft gibt es Einstellungsstopps oder Kündigungen – Neueinstellungen sind oft schwierig.

Mit einer guten Nachricht im Gepäck kam Marie Gerlach zur Zeugnisübergabe. Zehn Minuten vor dem Termin hatte die 22-Jährige einen Anruf aus München. Dort darf sie demnächst zum Vorsprechtermin kommen. Die gebürtige Anklamerin, die seit ihrer Jugend auf der Bühne steht, hatte eigentlich eine Weiterbildung in Berlin im Filmschauspiel im Visier. Mal sehen, was aus ihrem Termin in München wird.

Marie Gerlach genoss die Ausbildung in Zinnowitz, freut sich aber nun auf Großstadtluft. „Manchmal kam man sich auf Usedom wie in einer Blase vor. Ständig sieht man einen der etwa 40 Studenten im Ort. In der Großstadt wird es dann etwas anonymer im Alltag“, sagt sie. Mit gerade einmal 22 Jahren war sie die jüngste im Jahrgang. „Ich durfte dann oft die Prinzessin spielen“, sagt sie und lacht.

Seit Gründung verließen 148 staatlich anerkannte Schauspieler die Akademie

Für den gleichaltrigen Fiete Drahs wird es weiterhin Usedomer Luft zu schnuppern geben. „Ich werde das Team der Akademie verstärken und weiter Stücke spielen“, sagt er. Rund 150 Mal hat er sich in Deutschland an Theatern beworben. Etwa 20 Mal fuhr er zu Terminen, um dort vorzusprechen. „In diesem Jahr haben es die Abgänger besonders schwer, da es an vielen Theatern Einstellungsstopps gibt. Die wollen erst mal ihre eigenen Schauspieler unterbringen“, erklärt er.

Seit Gründung der Theaterakademie im Jahr 2000 verließen 148 staatlich anerkannte Schauspieler die Höhere Berufsfachschule für Schauspiel in Zinnowitz. „Konnten in den vergangenen Jahre viele Absolventen vermittelt werden, so sieht es bei dem Jahrgang 2020 nicht so gut aus“, so Theatersprecherin Martina Krüger. Die Corona-Maßnahmen landesweit ließen kaum Bewerbungsgespräche zu und die Theater waren sehr zögerlich neue Schauspieler einzustellen.

Digitale Bewerbung für neuen Jahrgang

Auch die Theaterakademie musste bei der Suche nach neuen Studenten neue Wege gehen. So haben sich in den vergangenen Monaten junge Leute auf einen Studienplatz beworben – meistens digital. Im Herbst wird der neue Jahrgang immatrikuliert.

Hier gehen die Studenten hin: Gregor Imkamp geht an das Schleswig-Holsteinische Landestheater Rendsburg und Niklas Krajewski spielt bereits am Theater Vorpommern in Greifswald. Katha Hoffmann und Fiete Drahs bleiben der Vorpommerschen Landesbühne erhalten.

Alle anderen, das sind Barbara Elisabeth Bühl, Gloria Giorgini, Erik Gätjen, Henning Wolff, Marie Gerlach, Jennifer Schneeweis und Sophie Schonlau sind noch auf der Suche nach einer festen Anstellung.

Von Hannes Ewert