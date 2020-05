Corona wirbelt Usedomer Hochzeitsbranche durcheinander

Zinnowitz/Heringsdorf

Statt einer großen Feier mit Familie und Freunden im festlichen Rahmen gab es für Katrin und Dirk aus Berlin am Mittwoch in dieser Woche neben dem üblichen Standesamt-Termin nur ein Fischbrötchen mit Sekt am Usedomer Strand. Das Brautpaar aus der Hauptstadt hat sich den „schönsten Tag im Leben“ bestimmt ganz anders vorgestellt, doch die Corona-Krise machte den Verliebten einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Damit stehen die beiden nicht alleine da. Dutzende Brautpaare mussten bereits ihre Hochzeit auf Usedom stornieren oder auf einen anderen Zeitpunkt verschieben.

Paare sind nervlich am Ende

Eine Frau, die von abgesagten Hochzeiten sprichwörtlich ein Lied singen kann, ist die Usedomer Fotografin Mandy Knuth. „Ich habe Paare am Telefon, die nervlich am Ende sind. Sie weinen, weil all ihre großen Pläne sich in Luft aufgelöst haben. Einige Paare planen bis zu eineinhalb Jahre an der Hochzeit und dann kam Corona“, sagt sie. Für Katrin und Dirk aus Berlin ging es auch nur mit dem amtlichen Segen nach Usedom. „Sie fuhren morgens in Berlin los, dann war die Trauung mit anschließendem Fotoshooting am Strand samt Fischbrötchen. Die Hochzeitsnacht mussten sie in den heimischen vier Wänden in Berlin verbringen, da sie rein rechtlich noch nicht auf Usedom schlafen dürfen“, erklärt Mandy Knuth. Erst ab Montag dürfen Urlauber außerhalb des Bundeslandes wieder in Mecklenburg-Vorpommern aus touristischen Gründen übernachten.

Die meisten Hochzeitspaare kommen von außerhalb

Der Umstand, dass bisher keine auswärtigen Paare auf der Insel schlafen dürfen, macht die Hochzeitsplanungen umso schwieriger. „Ein Großteil der Hochzeitspaare kommt nicht von der Insel Usedom“, heißt es aus dem Rathaus in Ahlbeck. Bislang wurden dort in den vergangenen Wochen 28 Hochzeiten abgesagt oder verschoben. Nur fünf Hochzeiten von hiesigen Paaren fanden statt. Im Juni haben sieben weitere Paare abgesagt.

Im Amt Usedom Süd gab es für das gesamte Jahr rund 150 angemeldete Hochzeiten. „Allein bis jetzt wurden 23 Hochzeiten abgesagt oder verschoben. Wir müssen uns Woche für Woche die Entscheidungen der Politik genau ansehen. Ins Usedomer Rathaus dürfen bislang nur 10 bis 15 Personen, in den Koserower Salzhütten ist nur Platz für den Hausstand des Hochzeitspaares und uns als Standesbeamte. Im Schloss Stolpe hatten wir dieses Jahr noch gar keine Hochzeiten“, so Standesbeamter Tobias Menge.

Im Amt Usedom Nord wurden 15 Eheschließungstermine aufgrund der Corona-Beschränkungen verschoben oder abgesagt. „Wie sich die Gesamtzahl der Eheschließungen 2020 entwickeln wird, vermag ich noch nicht zu beurteilen. Zum einen steigt gerade jetzt die Nachfrage nach Terminen in den Sommermonaten Juli und August und zum anderen verzeichnen wir auch sehr viele kurzfristige Terminanfragen im laufenden Jahr“, erklärt Standesbeamtin Heike Wagner.

Im Amtsbereich Am Peenestrom wurden viele Hochzeiten auf das nächste Jahr verschoben. „Die Hochzeitssaison fängt erst Ende April an und läuft bis in den September hinein. Mit 110 Trauungen im Jahr sind wir ein vergleichsweise kleines Standesamt und können noch Hochzeiten im Laufe des Jahres ermöglichen“, heißt es aus dem Amt.

Ganze Hochzeitsbranche kam wochenlang zum Erliegen

Während die Standesämter die Eheschließungen auf weitere Termine verschieben können, bedeuten die Absagen für Gastronomen, Friseure, Fotografen, Kosmetiker und andere Hochzeitsdienstleister große finanzielle Einbußen. Mandy Knuth erlebte diese schwere Zeit. „Bis Ende August sind alle großen Hochzeiten, also über 30 Gäste, abgesagt. Die Leute wollen einfach nicht mit Mindestabstand, Masken und strengen Hygieneregeln heiraten. Bei einer Hochzeit umarmt man sich, tanzt miteinander, steht gemeinsam am Buffet und so weiter. All das ist jetzt nicht möglich“, sagt sie.

Zu den beliebtesten Hochzeitslocations der Insel gehört der Inselhof in Zempin. Seit Anfang Januar hat es dort kein „Jawort“ mehr gegeben. „Die nächste Feier haben wir erst am 30. Mai. Die meisten Hochzeiten lassen sich allerdings problemlos verschieben. Abgesagt werden musste noch keine“, sagt Hotelchef Krister Hennige.

In dieser Woche hatte die Usedomer Fotografin Mandy Knuth seit langer Zeit mal wieder die Möglichkeit, eine Hochzeit zu fotografieren. „Die Branche ist durch die Corona-Krise komplett zum Erliegen gekommen. Jeder hat Verluste – ob DJ, Floristen oder auch die Anbieter von Kutschfahrten“, sagt sie.

„Man darf die Gäste noch nicht zum Tanz animieren. Der Job des DJ fällt somit komplett weg“, sagt Matthias Koch von der Seebrücke Ahlbeck, die sehr viele Hochzeiten planen und durchführen. Die großen Hochzeiten für dieses Jahr stehen für ihn und sein Team noch an. Er hofft, dass für diese Hochzeiten noch die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden.

