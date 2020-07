Coronaausbruch: Swinemündes Stadtpräsident spricht von Einzelfällen

Swinemünde

Die Bürger und Gäste der Stadt sind sicher: Diese Botschaft verkündete der Stadtpräsident von Swinemünde, Janusz Żmurkiewicz, auf einer Pressekonferenz, die er wegen der Coronasituation in der Stadt einberufen hatte. Żmurkiewicz bestritt nachdrücklich das Auftreten des Virus in drei Hotels der Stadt und wies entsprechende Medienberichte in einigen deutschen Medien und im lokalen polnischen Internetportal zurück. „Informationen über die Schließung von Hotels erschienen auch in Deutschland. Solche Handlungen schaden unserer Stadt“, fügte er hinzu.

„Seit Anfang März wurden in unserer Stadt 15 Infektionsfälle bestätigt. Drei Personen haben sich bereits erholt und die restlichen zwölf werden zu Hause oder im Krankenhaus behandelt. Alle Mitarbeiter der Restaurants, einschließlich des Eigentümers der Catering-Einrichtungen, wurden untersucht. Die Ergebnisse sind negativ. Die Räumlichkeiten wurden vorerst geschlossen“, sagte Żmurkiewicz. Zu den geschlossenen Restaurants gehört auch das „Promenada“ an Swinemündes Flaniermeile, wo vergangene Woche mehrere Coronafälle bekannt geworden waren.

Anzeige

Appell an Einhaltung der Vorschriften

Der Bürgermeister betonte, dass vieles vom Verhalten der Bewohner und Touristen abhängig ist. Er appellierte, keine Restaurants und andere Orte zu benutzen, an denen die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden. Behörden sollen die geltenden Anordnungen in Geschäften, Bussen, Restaurants und anderen öffentlichen Orten durchsetzen.

Weitere OZ+ Artikel

Der Bürgermeister von Swinemünde äußerte sich auch zur Frage der Öffnung der Grenze für Einwohner und Tagestouristen. „Wir erwarten, dass ab Anfang August alles normal funktioniert“, so Żmurkiewicz. Es gebe nur einzelne Infektionsfälle.

Lesen Sie auch:

Von Radek Jagielski