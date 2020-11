Coronafälle im Zirchower Behindertenzentrum und Ahlbecker Pflegeheim

Vorpommern-Greifswald

Die Corona-Lage im Landkreis Vorpommern-Greifswald bleibt ernst. Die Fallzahlen der mit dem Virus Infizierten erhöhen sich weiterhin, wie eine Kreissprecherin am Freitag informierte. Wieder sind mehrere Schulen und Pflegeeinrichtungen betroffen.

Im Behindertenzentrum in Zirchow wurden sechs Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Die sechs Personen sind isoliert von den anderen Bewohnern untergebracht. Nachdem Ende vergangener Woche 45 Corona-Fälle im Pflegeheim Zempin bekannt wurden, hat es nun erneut eine Pflegeeinrichtung getroffen. Laut Kreissprecherin sind in der Pommernresidenz in Ahlbeck insgesamt sechs Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet worden. Die Kontaktpersonen werden in Quarantäne versetzt. In dem Heim hatten sich bereits im Frühjahr 15 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Zwei betagte Bewohner mit zahlreichen schweren Vorerkrankungen starben im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus.

Lesen Sie auch

Einen weiteren Positiv-Fall registrierte das Gesundheitsamt in der Förderschule Ferdinandshof. 70 Schüler und 29 Lehrer sind dort in Quarantäne. Im Runge-Gymnasium in Wolgast wurden 80 Schüler und acht Lehrer in Quarantäne geschickt, eine Person ist infiziert. Betroffen ist auch das Schloss-Gymnasium in Gützkow – eine Person wurde positiv getestet. Dort ist der komplette elfte Jahrgang in Quarantäne. Im Oskar-Picht-Gymnasium in Pasewalk gibt es ebenfalls eine infizierte Person. 36 Schüler und vier Lehrer sind in Quarantäne.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Betroffen sind auch Greifswalder Schulen: Vom Fachgymnasium in Greifswald sind zwei Klassen und sechs Pädagogen in Quarantäne. In der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer in Greifswald sind eine Klasse und fünf Lehrer in Quarantäne. Auch im Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz wurde eine Person positiv getestet. Daraufhin wurden eine Klasse und zwölf Lehrer nach Hause geschickt.

Von -