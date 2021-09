Coronafall: Evangelische Kita in Wolgast dicht

Wolgast

Schreck für zahlreiche Wolgaster Eltern, als sie am zurückliegenden Freitag ihr Kind in die Evangelische Kindertagesstätte „Arche“ bringen wollten. Die einen mussten ihre Sprösslinge wieder abholen, andere surften die Knirpse gar nicht erst in die Obhut der Erzieher geben. Grund war die Corona-Erkrankung einer Praktikantin, wie Wolgasts Pastor Sebastian Gabriel auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG bestätigte.

Die Kindertagesstätte bleibt nach jetzigen Kenntnisstand bis einschließlich Dienstag, den 21. September, geschlossen, Ab Mittwoch soll die Betreuung in der Kita „Arche“ in der Chausseestraße wieder regulär laufen.

Komplett-Quarantäne wegen Personalmangels

Als Grund für die komplette Schließung der evangelischen Kita, in der nach Gabriels Worten um die 60 Kinder betreut werden, nannte er die Personalsituation. So hätten zwar nur direkte Kontakte in Quarantäne gemusst, aber da es sich um Erzieherinnen handelte, wären nicht genug Betreuer für all jene Mädchen und jungen da gewesen, die eigentlich laut derzeit geltender Landesverordnung die Einrichtung hätten besuchen können. Aus diesem Grund habe man sich für die fünftägige Quarantäne mit mehrmaligem Testen entschieden. „Wir gehen davon aus, dass die Tests keine weiteren positive Ergebnisse bringen und haben daher den Eltern – die im übrigen sehr verständnisvoll reagierten – mitgeteilt, dass der reguläre Kita-Betrieb wieder ab Mittwoch stattfindet“, so der Pastor der Evangelischen Gemeinde in Wolgast.

Von Cornelia Meerkatz