Coronajahr 2020: Paare in Vorpommern-Greifswald verzichteten lieber auf die Hochzeit

Insel Usedom/Greifswald

2020 war kein Jahr zum Heiraten. Corona hat den Paaren in ziemlich vielen Fällen die Hochzeit vermasselt: Zahlreiche Paare entschieden sich deshalb, den Hochzeitstermin auf 2021 zu verschieben. Das bestätigten einstimmig die Standesämter der Region.

Doch wie viele Paare haben nun eigentlich „Ja“ gesagt? In Greifswald fanden in diesem nun zu Ende gehenden Jahr insgesamt 258 Trauungen statt, die meisten davon im wunderschönen historischen Trauzimmer im Greifswalder Rathaus. Die letzte Trauung war am 30. Dezember, die erste Trauung im neuen Jahr lässt etwas auf sich warten: Sie soll am 12. Januar stattfinden. Dieser ersten werden noch zahlreiche weitere folgen – bisher liegen im Standesamt der Hansestadt 107 Voranmeldungen für das Jahr 2021 vor.

Standesamt im Flootinghaus geplant

Im Standesamt in Lubmin gab es lediglich 37 Eheschließungen. Die letzte Hochzeit in diesem Jahr ist dabei schon etwas her – sie fand am 4. Dezember statt. Auch im neuen Jahr zeigt sich, dass es die Paare im Amt nicht so eilig mit dem Ja-Sagen haben: Zum ersten Mal im kommenden Jahr soll erst Ende März geheiratet werden.

Doch vielleicht warten auch viele Paare auch erst ab, denn zum einen soll am Amtsgebäude in Lubmin ein Anbau entstehen, in dem dann ein neues modernes Standesamt in entsprechender Größe untergebracht ist. Zum anderen gibt es Pläne für die Marina Kröslin, wo in einem Flootinghaus eine Außenstelle des Standesamtes Lubmin eingerichtet wird. Paare können sich dann im kleinen Kreis direkt auf dem Wasser das Ja-Wort geben.

Im Amt am Peenestrom gab es 2020 insgesamt 108 Eheschließungen, die meisten davon im Historischen Wolgaster Rathaus. Am 11. Dezember ließ sich in diesem Jahr das letzte Paar dort trauen, dafür ist bereits für den 4. Januar die erste Hochzeit des Jahres 2021 angemeldet. 30 Paare haben sich bisher für eine Eheschließung im Laufe des Jahres vormerken lassen.

Heiratsfreudige Paare im Südamt

Sehr heiratsfreudig trotz Corona zeigten sich die Paare im Amt Usedom-Süd, wo insgesamt 152 Trauungen stattfanden. Allerdings verfügt das Amt mit der winzigen Außenstelle in den Koserower Salzhütten auch über einen ganz besonderen Ort zum Heiraten. Die letzte Hochzeit dieses Jahres war am 23. Dezember, die erste im neuen Jahr wird am 21. Januar sein. Im Amt Usedom Nord fand die letzte Trauung am Mittwoch statt, das erste Hochzeitspaar des Jahres 2021 wird am 13. Januar erwartet. Im Inselnorden sind die Verliebten zögerlich: Erst 30 Anmeldungen liegen vor.

Von Cornelia Meerkatz