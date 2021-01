Heringsdorf

In der alten Heringsdorfer Grundschule ( August-Bebel-Straße 22) ist ein weiteres Corona-Abstrichzentrum in den Kaiserbädern eröffnet worden. Betreiber des Zentrums ist das Institut für Medizinische Diagnostik Greifswald (IMD Labor Greifswald). Im Unterschied zum privaten Testzentrum in der alten Bansiner Grundschule, das im Oktober 2020 von Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff und der Firma Centogene aus Rostock eröffnet wurde, hat das Zentrum des IMD eine Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung MV.

„Damit entlasten wir die Hausärzte und Rehakliniken“, sagt Kristian Meinck, Ärztlicher Leiter des IMD Labor Greifswald. In dem Abstrichzentrum werden ausschließlich PCR-Tests angeboten. Das Greifswalder Labor ist bereits für viele niedergelassene Ärzte sowie Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen im Landkreis der Partner vor Ort.

Was kostet der PCR-Test? „Er kostet 128 Euro. Ärzte unterliegen einer Gebührenordnung“, sagt der Ärztliche Leiter. Bei den Testungen im Bansiner Zentrum liegen die Preise gegenwärtig bei 59 Euro für den PCR-Test und 52 für den Antigen-Schnelltest, die nicht über die Krankenkassen abgerechnet werden können. Die Tests werden vor allem von Berufspendlern und Touristen genutzt.

Test über Krankenkasse abrechnen

Das ist nicht vergleichbar mit uns, betont Meinck. „Bei Patienten mit Symptomen erfolgt die Abrechnung zu Lasten der Krankenversicherung. Bei Patienten, die Kontakt zu einem Infizierten hatten und einen Anspruch auf eine Testung haben, rechnen wir gegenüber dem Bundesamt für Soziale Sicherung ab. Wunschtestungen werden in Rechnung gestellt.“

So funktioniert es: Der Patient muss sich beim Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung telefonisch bei seinem Hausarzt melden. Zudem hat das Gesundheitsamt die Möglichkeit, das Testen von Kontaktpersonen im Labor zu beauftragen. Der Patient muss einen Termin mit dem IMD Labor Greifswald vereinbaren (03834/­81930). Öffnungszeiten des Abstrichzentrums: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Zur Abstrichnahme sollte die Krankenkassenkarte mitgebracht werden. Der Nasen-Rachen-Abstrich erfolgt kontaktlos durch ein Fenster. Durch das Einlesen der Karte können die Ergebnisse des Tests digital an das Gesundheitsamt, den behandelnden Arzt sowie dem Patienten übermittelt werden. „Wir fahren mehrfach zwischen Greifswald und Heringsdorf. In der Regel haben wir noch am selben Tag das Ergebnis. Maximal sind es 24 Stunden“, so Meinck.

Räumlichkeiten bis März kostenlos nutzbar

Wie in Bansin stellt die Kommune auch in Heringsdorf die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung – vorerst bis März. „Die Arztpraxen werden durch die externe Testung entlastet. Sie leisten derzeit Höchstarbeit. Wenn keine Abstriche mehr in den Praxen vollzogen werden müssen, spart das Zeit, die dann für andere ärztliche Behandlungen bereitstehen. Gleichzeitig sinkt die Infektionsgefahr durch das Outsourcing der Testungen in den Praxen“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken.

Von einer großen Entlastung spricht Nils Krohn, Allgemeinmediziner aus Ahlbeck. „Die Patienten müssen nicht mehr nach Greifswald fahren. Ich kann meine Infektsprechstunde wieder verkürzen.“ Fünf bis sieben Patienten waren es mitunter am Tag, die sein Team unter Vollschutz getestet hat.

Von Henrik Nitzsche