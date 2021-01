Coronatests, Masken und Therapien: So läuft der Reha-Alltag auf Usedom

Heringsdorf/Ahlbeck

Wer sich auf Usedom in einer mehrwöchigen Rehabilitation befindet und in der Freizeit einen Ausflug ins benachbarte Polen unternimmt, darf danach gleich seine Koffer packen und nach Hause fahren. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, verschärften die Reha-Kliniken noch mal ihre Vorschriften. Hunderte Patienten befinden sich derzeit noch auf der Insel Usedom, um sich hier von ihren gesundheitlichen Beschwerden zu regenerieren.

„Manchmal geht es an die frische Luft“

Durch die derzeitige Situation ist es sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeiter eine Herausforderung, den Alltag zu meistern. Darüber herrscht Konsens in der Branche. In der Medigreif-Klinik in Heringsdorf, die mit dem Haus Gothensee und dem Haus Kulm zwei Einrichtungen betreibt, musste sich das Personal immens umstellen. „Die Therapien können nicht mehr in dem vollen Umfang geleistet werden wie üblich“, erklärt Geschäftsführerin Dr. Jutta Herold. Heißt, dass größere Räume genutzt werden müssen, um Therapien im geforderten Mindestabstand durchzuführen. „In manchen Fällen gehen wir auch an die frische Luft“, sagt sie.

Rückgang bei Mutter-Kind-Kuren

Bei den Mutter-Kind-Kuren verzeichnet das Haus einen coronabedingten Belegungsrückgang von zehn bis 15 Prozent. „Viele Mütter haben bereits zugesagte Kuren storniert“, so Herold. Die Geschäftsführerin berichtet, dass durch die Corona-Maßnahmen ein wesentlicher Mehraufwand für das Personal besteht. „Neben dem Tragen der Masken kommt die tägliche Messung der Körpertemperatur. Außerdem gibt es drei Essensdurchgänge, damit die Mindestabstände zwischen den Patienten beim Verzehr eingehalten werden können“, erklärt sie.

Wer auf Usedom in eine Reha-Einrichtung möchte, muss mittlerweile überall einen negativen Corona-Test mitbringen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Um noch mal auf Nummer sicher zu gehen, werden die Patienten vor der Kliniktür via Schnelltest getestet. „Wir haben dafür einen extra Bereich vor dem Haupthaus geschaffen“, so Herold. Während der Reha werden die Patienten zusätzlich getestet. Gleiches gilt für das Personal. „Derzeit arbeiten bei uns 200 Angestellte – hinzu kommen 300 Patienten und ihre Begleitpersonen. Alle werden regelmäßig getestet“, erklärt sie.

Auf ihren Internetseiten weisen die Usedomer Kliniken nochmals auf ihre Corona-Einschränkungen hin. Unter anderem gehört dazu, dass Zusammenkünfte auf den Zimmern der Patienten nicht gestattet sind – ebenso Ausflüge ins benachbarte Polen. Auf dem gesamten Gelände muss eine Maske getragen werden.

Therapieabläufe werden angepasst

In der Ahlbecker Reha-Klinik wurden die Therapien laut Vize-Verwaltungsleiterin Katharina Hoffmann entsprechend den Hygienevorgaben angepasst. „Unter anderem wurden die Gruppengrößen verkleinert und Abläufe verändert“, erklärt sie. „Unter Einhaltung aller Hygienevorgaben lässt sich somit ein fast regulärer Therapieablauf gemäß den Vorgaben der Kostenträger gewährleisten“, betont sie.

Zwei Drittel des Hauses belegt

Ein Teil der Patienten reiste allerdings nicht auf die Insel, um die Therapie zu beginnen. Die Beweggründe sind vielfältig: Entweder sind es gesundheitliche Gründe, Quarantäne oder ein positiver Corona-Test. Alle Termine müssen verschoben werden. Das Haus an der Ahlbecker Promenade ist gerade nur zu zwei Drittel belegt.

Gruppen sind kleiner und Räume größer

Die IFA-Klinik in Kölpinsee, die eine Mutter-Kind-Kur und eine Kur für Erwachsene betreibt, musste sich durch die Corona-Regeln auch neu aufstellen. „Das Programm für die Patienten ist eigentlich wie immer, nur wir müssen auf die Abstände achten. Und genau da liegt die Herausforderung“, erklärt Leiterin Angela Domscheid. „Die Therapiegruppen sind kleiner und die Therapeuten arbeiten dann häufiger. Wir haben ja nicht automatisch mehr Personal“, betont sie.

Das hauseigene Schwimmbecken ist seit einiger Zeit geschlossen. „Es können sich höchstens zwei Erwachsene dort aufhalten, die zusammen gehören. Anders geht es leider nicht“, sagt sie. Kinder sind im Schwimmbad nicht erlaubt. „Kinder halten die Abstände nicht ein.“ Ähnlich wie in den anderen Kliniken, werden sowohl Mitarbeiter als auch die Patienten regelmäßig auf Corona getestet. „Das Personal wird jede Woche getestet“, so Domscheid.

Weniger Kinder in Kölpinsee

Einen Belegungsrückgang gibt es aufgrund der Corona-Einschränkungen im Kinder-Bereich. Hier beträgt die Auslastung gerade mal 25 Prozent. „In den Sommermonaten sind wir immer ausgebucht und in den Wintermonaten gibt es manchmal eine Lücke. Aber so niedrig wie jetzt war die Auslastung noch nie“, sagt sie. In Kölpinsee werden vor allem Kinder mit Stoffwechselerkrankungen, Asthma, Adipositas und Neurodermitis behandelt. Der Mutter-Kind-Bereich ist derzeit zu 90 Prozent ausgelastet.

Von Hannes Ewert