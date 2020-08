Wolgast

Perfekter Abschluss des Urlaubs von Familie Kretschmar aus Markranstädt bei Leipzig: Vater, Mutter und Sohn waren Gast des Country-Abends auf der Bärenburg im Wolgaster Tierpark und sowohl vom Auftritt der Band „ Hage Stone“ als auch von der Location total begeistert. „Es war wunderschön hier zwischen den hohen Bäumen“, lobte Dieter Kretzschmar, der mit zünftigen Westernhut angetreten war.

Der Country-Abend war die zweite Veranstaltung auf der Bärenburg. Die 60 Zuhörer, wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger als normal, genossen das besondere Ambiente und die herrliche Akustik in einer lauschigen Sommernacht. Der Band, die Countryklänge und Iris Folk präsentierte, wiederum machte der Auftritt ebenfalls sichtlich Spaß, was mehrere Zugaben belegten. Auch dem Tierpark-Pfau gefiel die Musik – er stolzierte mit erhabener Geste sogar an der Bärenburg empor.

Anzeige

Bärenburg wird noch schöner

Der Vorsitzende des Wolgaster Tierparkvereins, Andreas Pantermehl, freute sich wie Tierparkleiter Mirko Daus, dass auch die Veranstaltung wieder ein so gutes Echo fand. Im kommenden Jahr soll es weitere Konzerte auf der Bärenburg geben. „Eine solche besondere Bühne mit intimen Charakter gibt es sonst nirgends in Wolgast. In den kommenden Jahren wollen wir die Bärenburg deshalb noch schöner gestalten“, sagte Daus.

Weitere OZ+ Artikel

So ist vorgesehen, die jetzt aus Stahlseilen bestehende Abtrennung der Bühne zum Wassergraben durch eine halbhohe gläserne Wand zu ersetzen. Im vollen Wassergraben sollen später einmal Kois schwimmen und auch eine Überdachung für die Zuhörer unterhalb der Baumkronen ist im Gespräch, um eine Schlechtwettervariante vorhalten zu können.

Von Cornelia Meerkatz