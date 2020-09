Züssow

Corona-Alarm in Vorpommern-Greifswald: Zwei Infektionen in Züssow haben zu umfangreichen Tests in den Einrichtungen des Pommerschen Diakonievereins geführt. Zwei Gäste einer Familienfeier, die im zum Diakonieverein gehörenden Hotel Ostseeländer stattfand, waren im Nachgang der Feier am Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden.

„Alle im Hotel arbeitenden Kontaktpersonen wurden vorsorglich durch das zuständige Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt“, teilte der Diakonieverein mit. Nach Informationen einer Sprecherin sind derzeit 14 Personen in häuslicher Isolation. Eine Person wohnt in einer der Wohneinrichtungen auf dem Areal, 13 sind in ihrem eigenen Zuhause in Quarantäne. Das ganze Ausmaß ist allerdings noch unklar.

Mehrere Menschen, die in den Einrichtungen leben, hatten für die Feier im Service gearbeitet und danach Kontakt mit anderen Bewohnern. In der Einrichtung leben und arbeiten insgesamt mehrere Hundert Personen.

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Landkreises haben noch am Donnerstag damit begonnen, Mitarbeiter und Bewohner zu testen. Zudem würden derzeit alle Kontaktpersonen identifiziert.

Zu dem Areal gehören unter anderem Wohnstätten für Behinderte, ein Pflegeheim und das Hotel. Am Donnerstagabend haben sich beiden Corona-Infektionen bei den Bewohnern bereits herumgesprochen. Allerdings sind viele von ihnen noch entspannt und hoffen, dass die bei der Feier geltenden Hygiene-Maßnahmen einen größeren Ausbruch verhindert haben.

Entwicklung mit Sorge gesehen

Die Kreisverwaltung sieht die Entwicklung mit Sorge: „Wir werden am Freitag ein genaueres Bild über das Ausmaß haben“, sagte ein Sprecher der Landkreises. Solange würden alle Kontakte in den Einrichtungen der Diakonie reduziert.

Nach Angaben des Diakonievereins wird der Hotelbetrieb eingeschränkt fortgeführt.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald hatte es seit März zwei größere Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen in Tutow und in Ahlbeck gegeben.

