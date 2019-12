Rund 300 Exponate aus dem Sport- und Trainerleben von Ulli Wegner (77) sollen in der Promenadenhalle in Zinnowitz in den kommenden drei Jahren zu sehen sein. Die Ausstellung gibt einen tiefen Einblick in das Leben des Trainers, der mit seinen Schützlingen insgesamt acht Weltmeistertitel erkämpfte. Im Januar soll alles offiziell eröffnet werden. Der Eintritt ist frei.