Wolgast

In einem neuen Domizil befindet sich jetzt in Wolgast die DRK-Kleiderkammer. Zusammen mit der Schuldnerberatung des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern-Greifswald sind beide Einrichtungen seit Mai dieses Jahres in der Ostrowskistraße 15 zu finden. „Viele Wolgaster und Menschen aus der Region kennen den neuen Standort noch nicht“, vermutet Petra Offel, die in der Wolgaster Kleiderkammer für ihre Besucher da ist.

Noch konnte sie die Besucherzahlen vom früheren Standort in der Peenemünder Straße nicht erreichen. Dabei ist ihr Lagerraum voll mit schönen Sachen für die Saison. „Wir haben auch viel sehr gut erhaltene Kinderkleidung“, betont Petra Offel. Sie freut sich, wenn die Kleidung einen neuen Besitzer findet.

Die Kleiderkammer ist am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 13 Uhr geöffnet, am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. Montags und freitags ist sie geschlossen. Telefonisch ist die Kleiderkammer unter 03836 202268 erreichbar.

Von Cornelia Meerkatz