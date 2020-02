DRK-Urgestein von der Insel Usedom feiert seinen 80. Geburtstag

Ahlbeck

Am Wochenende waren viele Gratulanten in die Ahlbecker Friedrich-Schiller-Straße unterwegs. Dort ist Hans Joachim Stein zu Hause. Das DRK-Urgestein beging seinen 80. Geburtstag. Der nimmermüde und absolut akribische Jubilar wurde von seiner Familie und vielen Freunden gebührend gefeiert.

Der gelernte Bäcker wurde von Kindheit an sozial geprägt. Er wurde 1976 Mitarbeiter und später Geschäftsführer des Kreisverbandes Wolgast beim Deutschen Roten Kreuz. Seine Haltung zur Verbreitung der Gedanken des humanistischen Völkerrechts, Katastrophenhilfe und -schutz sowie die Verbesserung des Gesundheits- und Sozialwesens auf lokaler Ebene hatte er sich frühzeitig auf seine Fahnen geschrieben.

Seit 1995 ist er im Suchdienst tätig, nachdem der Kreisopferbeirat gegründet wurde. „Ich habe nahezu jeden Monat einen Suchauftrag von Hinterbliebenen, Enkeln oder Urenkeln zu Kriegsverschollenen erhalten. Da wurde mir manchmal auch die halbe Soldaten-Erkennungsmarke vorgelegt. Selbst bis nach Amerika führten unsere Nachforschungen. Über Rückinformationen bei positiven Ergebnissen habe ich mich immer gefreut“, sagt er.

Er war maßgeblich an der Gründung des Ortsvereins Drei Kaiserbäder beteiligt, war seit 2008 Stellvertreter von Klaus Kottwittenborg. Ende 2019 übernahm er den Vorsitz des Ortsvereins. Auf den alljährlichen Mitgliederversammlungen in der Ahlbecker Meereswelle gab er stets einen exakten Bericht der im Jahr durchgeführten Maßnahmen. Dazu gehörten die jährlichen Blutspenden, die Kinder- und Seniorenmeile, die Strandwettbewerbe sowie die Unterstützung der Wasserwacht und des DRK-Kindergartens Waldzwerge in Bansin. Freuen würde sich freuen, wenn die Erste-Hilfe-Kurse stärker besucht würden.

Hans Joachim Stein zeichnet die Ruhe in Person aus, er hat stets alle Vorhaben exakt geplant und die Verantwortlichkeiten festgelegt. So ist es ihm wichtig, dass der Ortsverband auch an seine Jubilare denkt und Glückwünsche überbringt. Dafür zeichnet Renate Baginski verantwortlich. Ein Großteil der Mitglieder erlebte auch die von ihm organisierten Tagesreisen nach Polen, auf die Insel Rügen oder zum Vogelpark nach Marlow. „Er hat dabei alle Termine und Fakten fest im Blick gehabt, das war unglaublich“ schwärmt der langjährige Finanzer Detlef Beitz.

Jochen, wie ihm seine Freunde nennen, pflegt ein aktives Familienleben, hält engen Kontakt zu den drei Töchtern und deren Familien. Er fährt noch gern Auto, geht mit Ehefrau Waltraud auf Reisen, hört bevorzugt Volksmusik und möchte noch recht lange seine Tätigkeit im DRK fortsetzen. Für seine Leistungen wurde er 2018 mit der Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes geehrt.

Von Gert Nitzsche