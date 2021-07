DRK sucht in Vorpommern freiwillige Corona-Tester

Anklam

Der DRK-Kreisverband Ostvorpommern-Greifswald e.V. sucht für seine mobilen Testteams Verstärkung. „Wir suchen Menschen, die zum Testhelfer/in ausgebildet sind und auf der Suche nach einer Einsatzstelle sind“, sagt Paul Leidig, der im Kreisverband für die Testzentren und mobilen Teams zuständig ist. „Aufgrund der geringen Nachfrage haben wir die Kapazitäten in den Testzentren reduziert. Anders sieht es bei den mobilen Testteams aus: Unsere Testhelfer sind nach wie vor in verschiedenen Einrichtungen der Region im Einsatz, um dort durch Schnelltests mehr Sicherheit zu geben“, ergänzt der Rotkreuzler.

Verstärkung ist nötig, da viele Helfer in ihre Jobs zurückgekehrt sind und ihre Arbeitskraft so an anderer Stelle benötigt wird. Interessierte erwartet ein engagiertes und motiviertes Team, eine sinnvolle Aufgabe und eine ehrenamtliche Tätigkeit mit einer Aufwandsentschädigung. Sie benötigen werktags Zeit, um die mehrstündigen Test-Einsätze zu übernehmen. Anfragen sind an Paul Leidig per E-Mail an leidig@drk-ovp-hgw.de zu richten.

Von OZ