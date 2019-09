Am Freitagabend wurde im Steigenberger Hotel in Heringsdorf der Welcome-Abend für das diesjährige Usedom Cross Country gefeiert. Am Sonnabend begeben sich 80 Pferde, 50 Hunde auf eine unblutige Schleppjagd durch das Achterland. Ausgangspunkt ist das Wasserschloss in Mellenthin. Zuschauer können das Spektakel ab 10.30 Uhr vorm Schloss verfolgen.