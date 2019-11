Da werd’ ich jeck: Narren stürmen Rathäuser

Ahlbeck/Zinnowitz/Wolgast/Usedom/Peenemünde

Jetzt wird es wieder jeck! Vorpommern ist seit gestern 11.11 Uhr fest in der Hand der Jecken. In vielen Rathäusern haben die Karnevalisten die Schlüssel erobert.

Die Ahlbecker Narren waren gespannt, wie sich Heringsdorfs neue Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken bei der Schlüsselübergabe schlägt. Sie müssen sich noch ein Jahr gedulden, denn die Rathauschefin ist im Urlaub. Stattdessen rückte ihr Stellvertreter, Bauamtsleiter Andreas Hartwig, den goldenen Schlüssel heraus. Dazu bekam er noch einen Orden von den Karnevalisten, die lautstark pünktlich vor der Rathaus gezogen waren. Und den knapp 50 Schaulustigen ein kleines Programm boten. Dass man sich bei Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt dennoch bis aufs Höschen ausziehen kann, bewies Lutz Aschekowski, den alle nur „Aschi“ nennen. Als ukrainischer Gast mit Akkordeon stimmte er zunächst russische Folklore an, um dann mit freiem Oberkörper als Inder mit einer Flöte vergeblich nach einer Schlange zu suchen. Egal, die Ahlbecker hatten ihren Spaß und wollen am Sonnabend weiterfeiern. Um 20 Uhr wird zum Maskenball in den Heringsdorfer Kaiserbädersaal eingeladen.

Zur Galerie Die fünfte Jahreszeit ist eröffnet

Usedomer trotzen der November-Kälte

Warum kann der 11.11. eigentlich nicht im Sommer gefeiert werden, das sagten sich gestern vor allem jene Usedomer, die ihre Mütze zu Hause vergessen hatten. Gegen die November-Kälte half da nur eins: Man musste kräftig klatschen. Und als die hübsch kostümierten Mitglieder des Usedomer Carnevalclubs den Markt bevölkerten und die Umstehenden mit ihren Tänzen begeisterten, gab es auch wieder reichlich Grund dazu. Danach aber wurde traditionell die Gulaschkanone gestürmt. Alle wollten sich schnell an der heißen Erbsensuppe laben. Die 100 Liter waren dann auch im Nu aufgegessen.

Soße schmiert quietschende Rathausuhr

In Wolgast eroberten die Jecken des 1. Faschingsclub Wolgast nach einem Umzug durch die Altstadt den Rathausplatz, wo Präsident Steffen Schröter unter den Augen von rund 100 Zuschauern das neue Prinzenpaar proklamierte. Lisa I. und Martin II. werden während der fünften Jahreszeit in der Stadt am Peenestrom das Zepter schwingen, wobei Lisa I. die Krönungszeremonie allein zu absolvieren hatte, da der viel beschäftigte Prinzgemahl beruflich verhindert war. In seiner Rede nahm der Präsident die quietschende Rathausuhr aufs Korn und überreichte Bürgermeister Stefan Weigler, um für Abhilfe zu sorgen, einen Kanister Bratensoße zum Schmieren. Der Muschelkalkputz der Rathausfassade muss indes weiter bröckeln. „Die Genehmigung, das nötige Baumaterial mit einem 40-Tonner vom Usedomer Strand nach Wolgast zu bringen und dabei die große Brücke und den Marktplatz zu befahren, wurde uns vom städtischen Ordnungsamt verwehrt“, erklärte der Obernarr.

Peenemünder starten mit Oktoberfest

Die Peenemünder Karnevalisten (PCK) starteten bereits am Samstag mit dem traditionellen Oktoberfest in die fünfte Jahreszeit. Rund 100 Gäste kamen in die „Zwiebel“. Diesmal lautete das Motto: „Mit Dirndl und mit Lederhos geht die Party richtig los!“. Der PCK interpretierte „Dornröschen“ mit regionalem Bezug und dem Hinweis, aus dem Sauerstoffwerk doch noch ein Märchenschloss zu machen. Höhepunkt am Abend war die Bayernolympiade mit Disziplinen wie Papprollen vom Toilettenpapier auffädeln oder Feudel-Po-Rutsch-Rennen. Krönender Abschluss des Programms war der „Hüttengaudi“ – wieder mal eine Vorlage des Männerballetts Assenheim.

Vorbereitungen zum Bettenball in Zinnowitz

Zur Freude der Zinnowitzer Karnevalisten steigen die Zuschauerzahlen vor der Konzertmuschel jedes Jahr kontinuierlich an. Symbolisch übergab dort Bürgermeister Peter Usemann den Rathausschlüssel an die Jecken. „Vor einem Jahr wusste ich noch nicht, ob ich hier wieder stehe, aber die Wahl haben wir ja ganz gut überstanden“, sagt er. Nun stehen für die Männer und Frauen die Vorbereitungen für den diesjährigen Bettenball an, der am Sonnabend ab 20.11 Uhr in der Zinnowitzer Sdunek-Halle über die Bühne geht. Karten für die 33. Ausgabe dieses Balles sind noch in der Kurverwaltung erhältlich.

Von Henrik Nitzsche, Tom Schröter, Hannes Ewert, Ingrid Nadler und Peter Günther