Dachboden in Hohendorf barg uralte Zeitungen

Hohendorf

Als Lothar Labotzki aus Hohendorf dieser Tage in der OSTSEE-ZEITUNG las, dass im Freester Bücherbaum eine „Greifswalder Zeitung“ vom September 1912 aufgetaucht war, dachte er: „Das kann ich locker toppen!“. Bei Sanierungsarbeiten in seinem Privathaus in der Peenestraße stieß der 74-Jährige im vorigen Jahr auf zwei Ausgaben des „Kreis-Anzeiger für den Kreis Greifswald“ vom 21. Juli 1877 und vom 26. September 1879, zudem noch auf einen uralten Aufruf an „Liberale Wähler in Stadt und Land“.

„Die Zeitungen und das Flugblatt fielen mir in die Hände, als ich auf dem Boden einige Deckenbalken erneuerte“, erzählt der frühere Berliner, der seit 2009 das im Jahr 1870 an der damaligen Kuhstraße erbaute Fachwerkhaus mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail rekonstruiert und modernisiert hat.

Im Kreis-Anzeiger von 1877 ist unter anderem davon die Rede, dass der Rittergutsbesitzer Koch auf Buggow an Stelle des Rittergutsbesitzers von Hackewitz auf Wahlendow zum neuen Amtsvorsteher für den Bezirk Groß Bünzow-Rubkow ernannt wurde. Ein anderer Bericht widmet sich dem Stand der Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Stralsund-Neubrandenburg. Im Anzeigenteil werden die Pferde- und Füllenschau und der Füllenmarkt auf dem Exerzier-Platz vor dem Mühlenthor in Greifswald beworben.

Auch die Lektüre der Wahlwerbung der Liberalen erwies sich für Lothar Labotzki als überaus kurzweilig. Die Herausgeber des Aufrufs verwahren sich dort in fettgedruckten Lettern gegen den „offensichtlichen Versuch einer Täuschung der Wähler“, was den Hohendorfer folgerichtig schlussfolgern ließ: „Da hat sich bis heute also auch nichts verändert.“

Zum Thema:

Von Tom Schröter