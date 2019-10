Damerow: Exklusiver Mix aus Mode und feinster Küche

Damerow

Das Wild Fashion Dinner im Forsthaus Damerow als Startschuss für die traditionellen Wildwochen auf Usedom ist seit jeher ein besonderes Highlight für all jene, die Mode und exklusive Küche als Kombination schätzen. Zum zehnten Jubiläum am Sonnabend jedoch steigerten sich das Meeressterne Hotel & Restaurant und Acksteiner Events & Marketing noch einmal.

Die 150 Gäste konnten sich über mehrere Neuheiten freuen. So präsentierten die Models zum Beispiel erstmals auf zwei kleinen Catwalks im Kaminzimmer und in der Grafenstube die Modekreationen. Für den Open-Air-Showteil waren auf der Hotelterrasse beheizte Zeltschirme aufgespannt, unter denen die Models auf dem roten Teppich einen Teil ihres Programms bestritten. Währenddessen nippten die Besucher an einem rauchenden Cocktail und genossen im Anschluss den ebenso erfrischenden Auftritt der Sängerin Toksï aus Berlin.

Auch einige ausgefallene Modekreationen waren auf den Laufstegen im Forsthaus Damerow zu sehen. Quelle: Tom Schröter

Feinste Menüs in fünf Gängen sorgten für Gaumenfreuden. Küchenchef Lutz Müller und seine eingespielte, engagierte Crew verarbeiteten für ihre Gäste zehn Reh- und acht Rothirschrücken sowie 20 Kilogramm Wildlachs. Das zarte Fleisch landete diesmal unter Kaffeekruste, mit Maronenfüllung bzw. in Kräuterhülle bei den Gästen, kreativ mit viel Liebe zum Detail angerichtet und freundlich serviert. „Solch ein Menü reift nicht an einem Tag, da bespricht man sich vorher im Team“, erklärte Lutz Müller, der seinen Mitarbeitern Respekt für ihren Einsatz zollte.

Zur Galerie Impressionen vom 10. Wild Fashion Dinner im Forsthaus Damerow

Das Meissner Weingut Schloss Proschwitz lieferte die zur Menüfolge passenden Tropfen. 1990 ließ das älteste private Weingut aus Sachsen seine uralte Tradition wieder aufleben, berichtete Anja Fröhlich von Schloss Proschwitz, während das Publikum die edlen Elblinge genoss.

Für den Augenschmaus sorgten vier Designer, die teils alltagstaugliche Kleidung, teils Haute Couture präsentierten. Den angenehm figürlichen Models machte es sichtlich Spaß, die Kollektionen vorzustellen – darunter illuminierte Mode im Lichterglanz des Labels Moon Berlin von Christian Bruns, die inzwischen als visueller Höhepunkt der Fashionshows gilt. Zu sehen waren überdies Reinberger Couture – vom Tageskleid bis zur großen Robe – sowie ausgefallene, manuell gefertigte Schmuckstücke aus der Werkstatt des Berliner Goldschmieds Rainer Wiencke, die sich allesamt durch kraftvolle, mutige Ästhetik auszeichnen. Geschickt verarbeitet der Designer, neben Edelmetallen, auch ungewöhnliche Materialien, wie Rochenleder, Büffelhorn und Knochen, in seinen Produkten.

Geschäftiges Treiben in der Küche: Jeder weiß genau, was er zu tun hat. In Windeseile sind die 150 Gäste mit dem nächsten der insgesamt fünf Gänge versorgt. Quelle: Tom Schröter

Im Publikum verfolgten viele Stammgäste das Geschehen auf dem Laufsteg – darunter auch Angela und Helmut Gerdt, Inhaber der Meeressterne GmbH. „Wir wünschen uns, dass diese Tradition fortgeführt wird und das Team weiterhin so motiviert bleibt“, erklärte Angela Gerdt unter Beifall. Friedhelm Acksteiner unterstrich die Bedeutung des speziellen Events, einerseits für die Außenwirkung Usedoms in Sachen Kulinarik, andererseits für den Fortbestand der Wildwochen auf Usedom, in denen in diesem Jahr zum 15. Mal Gastronomen auf der Insel ihrer Kundschaft regionale Wildspezialitäten anbieten.

Thomas Soltwedel, Deutscher Meister im „Hirschröhren“, stellte sein Können am Abend mehrfach unter Beweis. Dabei röhrte er unter anderem den Part „Der suchende alte Hirsch“. Quelle: Tom Schröter

Und noch einen ganz besonderen Hörgenuss hielt das 10. Wild Fashion Dinner in Damerow bereit. Thomas Soltwedel aus Glawe im Landkreis Rostock, Deutschlands bester Hirschrufer, röhrte fast beängstigend realistisch stets den nächsten Gang ein, was nicht nur Moderatorin Sylvia Acksteiner entzückte. „Ich trainiere täglich, und wenn es nur fünf Minuten sind“, erklärte der 55-jährige Berufsjäger. „Wenn es meiner Frau zu viel wird, schickt sie mich raus.“ Soltwedels faszinierende Urlaute sind auf Usedom am 26. Oktober erneut zu hören, wenn von 10 bis 17 Uhr ein Wild(er) Markt mit vielen Attraktionen am Forstamt Neu Pudagla abgehalten wird.

Von Tom Schröter