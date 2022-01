Stralsund

Merkwürdig. Eigentlich planten die Vertreter der schwedischen Postverwaltung, ihre Sendungen ab 1816 nicht mehr von Ystad nach Stralsund zu senden. Denn ihr Bevollmächtigter kam mit seinem preußischen Verhandlungspartner nicht überein. Beide sollten im Auftrag ihrer Regierungen den Postverkehr regeln, weil ein Jahr zuvor Schweden die Insel Rügen und Neuvorpommern an Preußen abtreten musste. Die damit verbundene Vereinbarung vom Juni 1815 gab Richtlinien für die Zusammenarbeit beider Staaten vor. Die Linie Stralsund-Bug-Ystad war der einzige internationale Seepostkurs zwischen beiden Reichen und bedurfte nun eines Postvertrages.

Lübeck und Rostock hatten Nachsehen

Der Streit drehte sich um eine Kleinigkeit. Der schwedische Sekretär Valerius beharrte in dem Gespräch darauf, ein eigenes Postkontor in Stralsund zu behalten und dafür keine vergleichbare Einrichtung in der Schwedenstadt zuzulassen. Ober-Postdirektor Cummerow aus Stralsund wollte sich darauf nicht einlassen und beendete die Beratung. Daraufhin stellte sich die schwedische Seite auf eine Veränderung ein. Ihre Experten sollten prüfen, ob und wie man am günstigsten die Post zu einem anderen deutschen Hafen liefern könnte. Die Suche mussten sie schnellstens wieder aufgeben, denn preußische Regierungsvertreter protestierten mit dem Hinweis auf die noch aktuelle Vertragsregel: Der Artikel 16 beinhaltete nämlich die Abmachung, dass kein Land einseitig die vorhandene Postverbindung aufheben durfte.

Hausschild der schwedischen Post in Stralsund aus dem 18. Jahrhundert als Motiv auf einer Postmuseumskarte der Frankfurter Postreklame GmbH Quelle: Repro André Farin

Nach der diplomatischen Klärung nahm man die Verhandlung wieder auf. Man verständigte sich darauf, dass beide Seiten zwei Paketboote unterhalten mussten. Die Schweden stimmten zu, dass sie keine Paketboote mehr über Lübeck und Rostock zuließen. In beiden Hafenstädten setzte man Postagenten ein, die für die Übergabe und Übernahme der Schiffskorrespondenz verantwortlich waren. Sie führten eigenständig die Abrechnungen und sorgten für eine angemessene Bewachung und den Schutz der Mannschaften und Postyachten. Die Einkünfte der zweimal wöchentlich verkehrenden Yachten fielen den Ländern zu, von deren Küste aus sie starteten.

Unterm Strich brachte das diplomatische Geplänkel nicht viel. Die Verbindung blieb nach wie vor ein Zuschussgeschäft, denn die Reisezeiten der Postyachten schwankten stark. Während sie im Sommer einen Tag für die 18 Meilen brauchten, waren sie im Herbst und Frühjahr sogar zwei bis drei Tage unterwegs. Kein Wunder, dass viele Postkunden ihre Sendungen über Dänemark verschickten und damit nicht so sehr witterungsabhängig waren. Die Schweden wollten wohl darum mit Dampfschiffen zuverlässiger und schneller die Postsendungen und Reisende befördern.

Dampfschiffe sollten finanzielle Wende bringen

Im März 1821 einigten sie sich mit Preußen auf einen Postdampfschiffvertrag, der an bisherige Vereinbarungen anknüpfte. Hauptsächlich legte man neu fest, dass jeder Staat ein Dampfschiff bauen ließ und unterhalten musste sowie für ein Reserveschiff zu sorgen hatte. Außerdem wollte man an der bisherigen Struktur der Postagenten in beiden Städten festhalten. Die Geheimen Posträte Carl Pistor und Heinrich Schmückert hatten diese Idee sehr konsequent zu einem Ergebnis geführt und dabei nicht sehr auf die Staatsgelder geachtet, die das Vorhaben verschlang.

Im Mai 1824 stellte Preußen das erste Postdampfschiff „Adler“ mit einer Leistung von bis zu 50 Pferdestärken in Dienst – das erste Dampfschiff auf der Ostsee. Auf schwedischer Seite fuhr der Dampfer „Constitution“ seine regelmäßigen Touren zwischen Ystad und Stralsund mit einer Fahrtdauer von 13 Stunden.

Ehre und Ruhm für Preußen

Fortschritt und nicht Geld spielte eine Rolle, stellte Heinrich von Stephan in seiner „Geschichte der Preußischen Post von ihren Ursprüngen bis zur Gegenwart“ (1859) fest. Er bezog sich auf Aussagen von Karl Ferdinand Friedrich von Nagler, der im Vertragsjahr 1821 seine Amtszeit als Präsident der Generalpostverwaltung begann. „Es kommt überhaupt auf die Finanzbilanzen bei dieser Sache gar nicht an“, schrieb dieser 1830. „Wir hatten früher Post-Segelschiffe unterhalten. Der Fortschritt machte es zur Ehrensache, Dampfschiffe zu substituieren…“ Ihm und seinen Mitstreitern ging es vielmehr darum, dass „Preußen von dieser Dampfschifffahrt Ehre und Ruf gehabt…“ hatte.

Schweden erhielt 9.000 Talern Zuschuss, und es fehlten Erfahrungen beim Bau der Dampfschiffe. Schnell bemerkte man, dass beide Dampfer nicht kräftig und groß genug waren und in ihrer Bauart nicht ausreichten, um „den Anforderungen an den Postschiffdienst auf der Ostsee zu genügen.“ Nur zu gut kann man daher verstehen, dass es noch 40 Jahre dauerte, bis man die Postyachten gänzlich außer Dienst stellte und sie bis dahin oft als Dampferersatz zwischen beiden Ostseehäfen segeln ließ.

Von André Farin