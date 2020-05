Dank Förderung: Feuerwehr in Pudagla soll eine neue Tragkraftspritze bekommen

Pudagla

Die Gemeinde Pudagla erhält in diesen Tagen vom Innenministerium einen Zuwendungsbescheid über eine Förderung der freiwilligen Feuerwehr aus dem Strategiefonds des Landes in Höhe von 15 000 Euro. Der Haushalts- und finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Egbert Liskow, freut sich über die mögliche Unterstützung der Wehr: „Mit der Förderung wird die Gemeinde Pudagla für ihre freiwillige Feuerwehr eine neue Tragkraftspritze und neue Uniformen für insgesamt rund 20 000 Euro beschaffen.“

Die vorhandene Tragkraftspritze ist nach seinen Worten bereits 20 Jahre alt und weist etliche Mängel auf, die teilweise sogar die Einsatzfähigkeit gefährden. Auch an Uniformen für die meisten Kameraden mangelt es. „Die vorhandenen Uniformen stammen teilweise noch aus der Zeit der DDR“, erklärt Liskow.

Wertschätzung des Ehrenamts

Mit der Förderung aus dem Strategiefonds kann die Einsatzfähigkeit und die Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr Pudagla deutlich verbessert werden kann. Liskow hofft, dass damit weitere junge Menschen den Weg in die Feuerwehr von Pudagla finden.

Er sieht im Strategiefonds des Landes ein wichtiges Instrument bei der Unterstützung der Gemeinden in ihren Bemühungen, die Bedingungen für die Feuerwehrleute zu verbessern und so das ehrenamtliche Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr sicherer und attraktiver zu machen. Aus diesem Grund werde der Strategiefonds auch in diesem Jahr fortgeführt.

Von Cornelia Meerkatz