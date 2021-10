Dank MRT-Truck: Untersuchungen zur Herzschwäche jetzt auch in Wolgast möglich 

Wolgast

Hightech auf Rädern kommt jetzt auf’s Land: Ein mobiler MRT-Trailer macht künftig regelmäßig auf dem Gelände des Kreiskrankenhauses Wolgast Station und untersucht Patienten mit Risikofaktoren, um möglichst frühzeitig eine beginnende bzw. bestehende Herzinsuffizienz (Herzschwäche) zu entdecken und zu behandeln. Patienten soll damit eine längere Lebensdauer und eine höhere Lebensqualität ermöglicht werden. In Mecklenburg-Vorpommern wurde das Projekt „HerzCheck“ unter Federführung des Deutschen Herzzentrums Berlin im Beisein von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) in Wolgast gestartet.

Die innovative Diagnostik in dem 28-Tonnen-Spezial-Lkw ermöglicht damit die etwa zehn Minuten dauernde Untersuchung im Magnetresonanztomografen auch in der ländlichen Gegend und erspart Betroffenen weite Fahrten zu Untersuchungen etwa in Berlin. Die Untersuchungsergebnisse werden dann per Telemedizin durch Ärztinnen und Ärzte des Deutschen Herzzentrums Berlin ausgewertet und die Befunde direkt an die Hausärzte weitergeleitet. Denn sie sind es, die zuallererst für das Projekt begeistert werden müssen, da sie die Patienten zur Untersuchung schicken sollen, wie Prof. Sebastian Kelle, Kardiologe und Oberarzt am Berliner Herzzentrum sowie medizinischer Projektleiter von „HerzCheck“, sagte.

MRT-Truck ergänzt vorhandene Kliniken und Praxen

„Mit dem HerzCheck-Projekt soll vor allem der Bevölkerung in ländlichen Regionen, in denen keine derartig moderne Infrastruktur wohnortnah zur Verfügung steht, ein mobiles und telemedizinisches Angebot gemacht werden“, betonte auch die Ärztliche Direktorin des Kreiskrankenhauses Wolgast, Dr. Maria Zach. „Am Kreiskrankenhaus Wolgast können wir für unsere Patientinnen und Patienten eine qualitativ hochwertige Herzdiagnostik nutzen. In der Fläche besteht diese Möglichkeit sehr häufig nicht. Der MRT-Truck ist landesweit somit eine sinnvolle Ergänzung zu den vorhandenen Kliniken und Praxen.“

Die Ärztliche Direktorin des Wolgaster Kreiskrankenhauses, Dr. Maria Zach, und Gesundheitsminister Harry Glawe schneiden das symbolische Band zur Inbetriebnahme des MRT-Trucks im Beisein von Harald Möhlmann von der AOK Nordost, Prof. Sebastian Kelle vom Deutschen Herzzentrum Berlin, Carsten Köhler, Geschäftsführer des Wolgaster Krankenhauses, Dr. Matthias Issing, Geschäftsführer von medneo, Landrat Michael Sack und Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (v.l.) durch. Quelle: Cornelia Meerkatz

Mittlerweile leiden in Deutschland rund 2,5 Millionen Menschen an Herzschwäche. Die Pumpleistung des Herzens reicht in einem solchen Fall nicht mehr aus, um den Sauerstoffbedarf des Körpers zu decken. Die Erkrankung gehört damit zu jenen Volkskrankheiten mit den meisten Todesfällen, wie Gesundheitsminister Glawe sagt. Vielfach muss die Erkrankung aber nicht tödlich enden, wenn sie rechtzeitig erkannt und therapiert werde, ergänzte er. Das sei mit der Magnetresonanztomografie (MRT) möglich, aber die Technik ist auf dem Land meist nicht verfügbar. Mit dem Projekt „HerzCheck“ und mobilen MRT-Einheiten werden diese Untersuchungen des Herzens jetzt auch in ländlichen Regionen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns möglich gemacht. „Das ist der richtige Weg für unser Land. So wird die flächendeckende medizinische Versorgung weiter gestärkt“, sagte der Minister.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Therapieerfolg wird wissenschaftlich ausgewertet

Im Kreiskrankenhaus Wolgast, dem ersten mobile Standort des Projektes „HerzCheck“ in MV, führt geschultes medizintechnisches Personal die MRT-Untersuchung durch. Die Patienten werden je nach Schweregrad des Befundes in unterschiedliche Behandlungsgruppen zur wohnortnahen Prävention und Therapie bei Haus- oder Fachärzten eingeteilt. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Befundes legen die behandelnden Mediziner vor Ort die notwendigen weiteren ambulanten oder stationären Maßnahmen der Therapie fest. Ein Jahr nach der Erstuntersuchung wird der gesundheitliche Zustand aller Patienten mit auffälligem Befund erneut untersucht und der Therapieerfolg wissenschaftlich evaluiert. Auch eine Teilgruppe mit unauffälligem Befund wird als Stichprobe erneut untersucht.

„Für Wolgast als Zentrum der Grund- und Regelversorgung der hiesigen Bevölkerung, aber auch für den ländlichen Raum insgesamt, ist das Projekt ein großartiges Zeichen“, betont der Geschäftsführer des Wolgaster Krankenhauses Carsten Köhler. Zudem könnten dank der innovativen Diagnostik hohe Folgekosten einer erst spät diagnostizierten Herzinsuffizienz, beispielsweise durch häufige Krankenhausaufenthalte, deutlich gesenkt oder sogar vermieden werden.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„HerzCheck“ vorerst nur für Versicherte der AOK Nordost

Mit der Möglichkeit moderner medizinischer Versorgung will „HerzCheck“ nicht nur eine Versorgungslücke schließen, sondern auch einen Beitrag zur Stärkung der ländlichen Regionen als Raum zum Leben und Arbeiten leisten. Das Projekt unter medizinischer Leitung des Deutschen Herzzentrums Berlin wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) mit über sieben Millionen Euro gefördert. Konsortialpartner sind die AOK Nordost, die Firma medneo als Betreiberin der mobilen MRT-Systeme und der IT-Technologie, das Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen, die Universitätsmedizin Göttingen, die Universitätsklinik Köln sowie das Universitätsklinikum Heidelberg.

Der „HerzCheck“-Truck wird künftig regelmäßig einmal im Monat für einen oder mehrere Tage Station auf dem Wolgaster Krankenhausgelände machen. Zunächst einmal können davon nur Patienten profitieren, die bei der AOK Nordost krankenversichert sind, da diese Krankenkasse das Projekt mitfinanziert und auf den Weg gebracht hat. Die Untersuchungen sind für diese Versicherten komplett kostenfrei. Andere Krankenkassen haben aber die Möglichkeit, sich am Projekt zu beteiligen, damit deren Versicherte im ländlichen Raum ebenfalls in den Genuss der hocheffizienten Diagnostik kommen können.

Von Cornelia Meerkatz