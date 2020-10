Greifswald

Was für eine großartige Unterstützung! Mehr als 1400 Leser unterstützten bislang die OZ-Spendenaktion „Rettet die Greif“ mit einem Geldbetrag. Mit dem Geld will die OSTSEE-ZEITUNG zusammen mit dem Förderverein Rahsegler Greif e.V. die 125 000 Euro teure Erneuerung des Holzdecks finanzieren. Und das Ziel rückt in greifbare Nähe. Die hier aufgeführten Unterstützer kommen aus dem gesamten Bundesgebiet – aus Essen, Magdeburg, Schwerin, aber auch aus Zingst, Binz und der Hansestadt Greifswald, wo das Segelschulschiff fest vertäut an der Pier liegt und auf die Sanierung wartet. Herzlichen Dank an alle Spender!

Gespendet haben: Ute Meliss, 10 Euro; Eckhard Schildt, 20 Euro; Kaethe Brom, 30 Euro; Uwe Priess, 20 Euro; Gert Weishaupt, 20 Euro; Helma Peters, 25 Euro; Gerda Ahrens, 100 Euro; Hans Symanzik, 1.000 Euro; Erika Burmeister, 10 Euro; Walter Stoeck, 30 Euro; Johanna Schmidt, 100 Euro; Gerhard und Doris Zimmermann, 10 Euro; Waltraut Koerber, 10 Euro; Ursula und Horst Szepat, 20 Euro; Dietrich und Ilsa Broose, 25 Euro, Karl und Helga Bellin, 25 Euro; Hilla Buse, 10 Euro; Juergen und Ingrid Riedl, 50 Euro; Hannelore Daug, 10 Euro; Heidrun Pfitzmann, 50 Euro; Jürgen und Heidemarie Kröske, 50 Euro; Eberhard Heinz Janert, 30 Euro; Uwe Münchow, 20 Euro; Heike Schmidt, 50 Euro, Heike Schmidt, 50 Euro; Joachim Conrad, 20 Euro; Thomas Lachmann, 10 Euro; Christel Meyer, 10 Euro; Sven Dosdall, 100 Euro; Gerhard und Petra Fenner, 30 Euro; Ingelore Liese, 25 Euro; Bianca Stricker, 25 Euro;

Anzeige

Das Segelschulschiff "Wilhelm Pieck" läuft 1972 im Alten Strom von Warnemünde ein. Quelle: privat

Werner und Edda Dade, 10 Euro; Gerda Thölert, 20 Euro; Michaela Bieling, 50 Euro; Otto Rex, 20 Euro; Elisabeth Hartelt, 20 Euro; Horst und Brigitte Wendt, 40 Euro; Karin Kasper, 50 Euro; Klaus-Peter und Helga Mahncke, 50 Euro; Ralf und Gudrun Doehnert, 100 Euro; Ulrich Dankert, 40 Euro; Roswitha Zeiser, 30 Euro; Bärbel Miehe, 30 Euro; Reinhold und Edith Ischebeck, 100 Euro; Jana Schulz, 30 Euro; Frank und Beate Meyhack, 100 Euro; Hans-Georg und Ulrike Jurianz; 50 Euro; Cornelia Koch, 20 Euro; Klaus und Sigrid Peterss, 50 Euro; Christa Radeloff, 100 Euro; Christel und Hermann-Ludwig Ruthenberg, 100 Euro; Ralf Redlich, 100 Euro; Dieter und Irma Schmidt, 45 Euro; Hans Joachim und Annegret Heinemann, 30 Euro; Kerstin Mindemann, 20 Euro; Winfried und Marlies Gaube, 50 Euro; Ingo und Kerstin Bonath, 25 Euro; Frank Hoffmann, 100 Euro; Dirk und Annette Rarrasch, 50 Euro; Frank Hartmann, 50 Euro; Eberhard und Rosmarie Becker, 10 Euro;

Hartmut Mertens, 15 Euro; Jan-Detlef und Karin Messing, 10 Euro; Rolf Sperling, 30 Euro; Thilo Schubert, 30 Euro; Hermann und Karin Bornemann, 100 Euro; Hanel, 25 Euro; Willibald und Barbara Kouba, 25 Euro; Dr. Peter Kupatz, 100 Euro; Sonja Wohlleben, 20 Euro; Jürgen und Brigitte Tralau, 200 Euro; Familie Steinhagen, 10 Euro; Roswitha Heyna, 20 Euro; Klaus-Peter Strasen, 500 Euro; Elsbeth Irene Marianne und Wolfgang Herfarth, 20 Euro; Peter Juergen Liegau, 50 Euro; Arnim Pohle, 111 Euro; Winfried und Christa Schleicher, 20 Euro; Beate Kurc, 100 Euro; Bernd und Monika Blank, 30 Euro; Hanke, 100 Euro; Karl-Christian Bahls, 111 Euro; Karl-Heinz Kunstmann, 50 Euro; Rene und Jana Franke, 250 Euro; Cornelia und Ulrich Heidel, 100 Euro; Barbel und Wilfried Maroske, 50 Euro; Ulrike Nitsche, 200 Euro; Frank Liebezeit, 20 Euro; Thomas und Monika Mörbel, 20 Euro; Werner Jakobi, 100 Euro; Wilfried Wiese, 100 Euro;

Angelika Redlin, 100 Euro; Gerfried und Dietlinde Sonnenberg, 20 Euro; Detlef Manfred Rother, 100 Euro; Hannelore Gertrud Edith Burow, 50 Euro; Dr. Sonja Solisch, 50 Euro; Dittmar Klotz und Kirsten Kross, 100 Euro; Andreas Streich, 100 Euro; Hanna Bergunde, 50 Euro; Eckhard und Anette Koehn, 50 Euro; Karin Held, 100 Euro; Adolf und Hannelore Lange, 100 Euro; Hans-Juergen Wolf, 10 Euro; Ortwin Feldt, 50 Euro; Hans-Georg Schneck, 10 Euro; Manfred und Anett Schmidt, 10 Euro; Hans Jochen und Angelika Ortmann, 10 Euro; Peter Ruehlmann, 30 Euro; Hans-Jürgen und Hannelore Pohl, 5 Euro; Manfred Sierig, 125 Euro; Olaf und Sylvia Volzke, 50 Euro; Harald Streib, 50 Euro; Dörte und Jens Breinlinger, 30 Euro; Jörg und Cordula Schulle, 10 Euro; Barbara Meißner, 200 Euro; Manfred und Brigitte Lange, 20 Euro; Gerhard Prill, 20 Euro; Rainer und Luzie Groebler, 20 Euro; Walter und Dr. Henriette Bettin, 100 Euro; Gisela Meinke, 20 Euro; Peter Kypke und Christa Kypke-Heise, 20 Euro; Juergen und Ursula Schuberth, 10 Euro; Frank Richter, 100 Euro; Karola Hingst, 30 Euro; Konrad Schmidt, 20 Euro; Ingo Laemmel, 100 Euro;

Der Förderverein Rahsegler Greif kämpft dafür, dass das Segelschulschiff wieder in fahrt kommt. Quelle: Martina Rathke

Dirk-Michael Pagels, 30 Euro; Christel und Eckhard Tiede, 10 Euro; Wolfgang Braetsch, 30 Euro; Ulrich Stark, 100 Euro; Wolfram Schopenhauer, 30 Euro; Klaus-Peter und Gerlinde Biedenweg, 50 Euro; Heidemarie Marta Alwine Vogel, 20 Euro; Bernd und Sonja Hilla Knischke, 50 Euro; Frank Ziller, 50 Euro; Eckart Mueller, 20 Euro; Peter und Cornelia Heizel, 100 Euro; Gottfried Palm, 100 Euro; Helga und Wilfried Geithner, 50 Euro; Ulrich Fuerstenau, 20 Euro; Karl-Friedrich Eiternick, 20 Euro; Dieter Bischof, 100 Euro; Christa Krause, 10 Euro; Waltraut Story, 30 Euro; Dieter Johannisson, 5 Euro; Hans-Hermann und Rosemarie Gehrke, 30 Euro; Sabine Sakuth, 25 Euro; Rosemarie Suhr, 50 Euro; Barbara Krueger, 10 Euro; Peter und Ursula Neubert, 10 Euro; Michael und Katharina Hallier, 20 Euro; Brigitte Kleint, 20 Euro; Juergen Allwardt, 20 Euro; Helga Heisler, 100 Euro; Edeltraud Roeder, 20 Euro; Bernhard und Kristine Waschow, 50 Euro;

Walter und Dr. Renate Freiberg, 20 Euro; Dr. Willi Ebel, 200 Euro; Christa Boehle, 10 Euro; Eckhard Beckmann, 100 Euro; Regine Kell, 10 Euro; Marianne Barz, 25 Euro; Hans und Marlies Benthin, 100 Euro; Horst und Renate Wendel, 20 Euro; Helge Hacker, 15 Euro; Kriemhilde und Herbert Reimann, 30 Euro; Uwe und Renate Seeck, 10 Euro; Heinz Moeller, 20 Euro; Lothar Hanz-Jürgen Lentz, 50 Euro; Ilona Liberra, 20 Euro; Hans-Herbert und Monika Greinert, 50 Euro; Holger Lückert, 100 Euro; Gerhard Neiss, 50 Euro; Hans-Dieter und Helga Wegner, 10 Euro; Harald Schwidder, 10 Euro; Klaus und Almut-Beate Grosser, 20 Euro; Jens und Renate Schwarz, 20 Euro; Bernd Richter, 30 Euro; Christel Ewert, 100 Euro; Ortrud Rochow, 20 Euro; Kurt Bohndorf, 30 Euro; Lisedore Wellner, 50 Euro; Brigitte Schaarschmidt, 50 Euro; Stephan Rau, 200 Euro; Harry und Dora Ziegenhagen, 20 Euro; Otto und Hannelore Witt, 50 Euro; Manfred Schukalla, 10 Euro; Hinrich und Christiane Grasteit, 10 Euro; Helga Conrad, 50 Euro; Anni Scheeler, 10 Euro; Horst Hammer, 50 Euro; Hellfried und Gabriele Schubert, 50 Euro; Juergen Franz, 20 Euro; Horst und Hannelore Doern, 10 Euro; Egon und Luise Noetzel, 20 Euro; Claus-Dieter Schulz, 20 Euro; Gerhard Piechowiack, 20 Euro; Klaus Graf, 25 Euro; Mario Kaiser, 5 Euro; Uta Luck, 30 Euro;

Jubiläumsausfahrt der „Greif“ zum 60. Geburtstag des Segelschulschiffes. Quelle: dpa-Zentralbild

Christiane Schipotinin, 50 Euro; Volker Bouche Seniorenresidenz, 500 Euro; Dr. Jürgen und Dr. Marion Damerius, 100 Euro; Rüdiger Stromberg, 10 Euro; Jens Schuster, 50 Euro; Baerbel und Manfred Bluemel, 30 Euro; Ursula Lietz, 50 Euro; Anneliese Itzigehl, 100 Euro; Udo und Kerstin Lenke, 5 Euro; Egon und Christina Zblewski, 150 Euro; Universitätsklinikum Münster, 20 Euro; Sabine Ladwig, 25 Euro; Horst und Elke Sonntag, 25 Euro; Eckard und Renate Devantier, 100 Euro; Wilfried und Helga Bramschreiber, 150 Euro; Mario Gruschwitz, 25 Euro; Gertrud Holtz, 20 Euro; Anne Karst, 20 Euro; Frank Schwolow, 100 Euro; Manfred und Renate Dettmann, 30 Euro; Detlef und Kerstin Klein, 50 Euro; Rolf und Hannelore Jenzen, 50 Euro; Roland und Heidemarie Händler, 50 Euro; Matthias und Barbel Muller, 100 Euro; Birgit und Ralf Tesch, 50 Euro; Rudolf und Rita Duschek, 100 Euro; Helmut Greulich, 30 Euro; Kleingartenverein Am Stadion e.V., 398 Euro; Helga Fieddermann, 50 Euro; Sieglinde Heil, 30 Euro; Karin Porthun und Inis Adloff, 200 Euro; Gisa Stolpe und Axel Pudimat, 100 Euro; Dr. Gunter Bar, 50 Euro; Bettina Wichert, 50 Euro;

Hans-Juergen Luebbe, 50 Euro; Werner Janke, 50 Euro; Hanns-Peter Krueger, 30 Euro; Thea Tessmer, 30 Euro; Gesina Urban, 100 Euro; Gerd und Edeltraut Dedow, 100 Euro; Ernst Bader, 50 Euro; Helmut Lehneis, 100 Euro; Eberhard Thiele, 5 Euro; Roland Sperling, 10 Euro; Annelore Berwing, 50 Euro; Jörg und Catrin Blank, 30 Euro; Karl-Heinz Fuhrmann, 50 Euro; Eric Koppe, 3 Euro; Erwin Saunus, 10 Euro; Klaus Packmohr, 20 Euro; Dagmar Steinfurth, 20 Euro; Peter Grimnitz, 10 Euro; Familie Kreideweiß und Familie Zumkowski, 300 Euro; Familie Horn, 40 Euro; Simone Baumann, 100 Euro; Reinhard Duwe, 25 Euro; Dirk und Sigrid Pallas, 50 Euro; Rainer Schmidt, 20 Euro; Norbert Bartsch, 50 Euro, Helga Liedtke, 15 Euro; Detlef und Bärbel Andres, 10 Euro; Fred und Helga Peglow, 10 Euro; Ronald Blatt, 50 Euro; Kurt und Anita Mundt, 20 Euro; Hartmut und Petra Billhardt, 30 Euro; Herbert und Baerbel Priess, 25 Euro; Wolfgang und Christine Methling, 50 Euro; Werner und Friederike Pietschker, 20 Euro; Sonja und Ulrich Kastner, 100 Euro; Dieter Herbst und Beate Wiesner-Herbst, 100 Euro; Familie Wanke, 50 Euro; Marlies und Wolf Daedlow, 50 Euro; Klaus und Carola Kudell, 100 Euro; Klaus und Christa Grondkowski, 100 Euro; Peter Niemczak, 500 Euro; Bärbel Fiebig, 30 Euro;

Von OZ