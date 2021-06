Wolgast

Ein Dankeschön der besonderen Art verteilten am Sonntagmorgen Mitarbeiter der Firma Blumen-Hoffmann. Im Stadtgebiet Wolgast wurden zwischen 9 und 10 Uhr insgesamt 50 Blumensträuße vor Eingangstüren gestellt. Unter dem Motto „Sag, was wichtig ist. Sag’s mit Blumen“ wurde allen gedankt, die mit ihrem Engagement und ihrer Arbeit dafür sorgen, dass während der Corona-Pandemie das Gemeinschaftsgefühl nicht verloren gegangen ist.

In Wolgast beteiligte sich an der Aktion die Firma Blumen-Hoffmann. Inhaber Andreas Jager und Sohn Ronny packten kurz nach 9 Uhr in ihre Fahrzeuge insgesamt 50 Blumensträuße in kleinen Fleurop-Pappbechern mit Wasser und einem Gruß. Die Sträuße stellten sie vors Krankenhaus, vor Pflegeeinrichtungen und Altenheime, auf den Wolgaster Marktplatz, ans Postel und etliche weitere Orte. „Wir machen mit, weil uns die Dankeschön-Aktion sehr aus dem Herzen spricht“, erläuterte Andreas Jager.

50 Blumengrüße wurden als Dankeschön von Fleurop für gesellschaftliches Engagement von der Firma Blumen-Hoffmann am Sonntag in Wolgast verteilt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Neben dem Dank soll Zuversicht und Optimismus verbreitet und der Zusammenhalt der Gesellschaft weiter gestärkt werden. Die Finder der Blumensträuße konnten diesen entweder behalten oder mit einer persönlichen Dankesbotschaft weiterreichen. „Wir hoffen, dass sich die Finder der Blumensträuße gefreut haben – uns jedenfalls hat die Aktion viel Spaß gemacht“, so die beiden Wolgaster Fleurop-Floristen.

Von Cornelia Meerkatz