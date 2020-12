Dankeschön für das „Coronateam“ des Kreiskrankenhauses Wolgast

Wolgast/Mellenthin

(M)eine Spende: Zwei Gewinner – das ist Motto der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion. Mit dieser außergewöhnlichen Aktion wollen wir in diesem Jahr auf vielfältige Weise Verein unterstützen, die es wegen der Corona-Pandemie gerade im Kinder- und Jugendbereich nicht einfach hatten, weil Zusammenkünfte/Proben und Trainingseinheiten entfallen mussten. Und wir wollen Dankeschön sagen jenen Menschen, die während der Pandemie an vorderster Stelle standen und alles gegeben haben, um Menschen zu schützen, zu pflegen und gesund zu machen.

Dieses Dankeschön in Form von Gutscheinen – gekauft in Restaurants, Hotels und Freizeiteinrichtungen, in Buch- und Blumenläden oder einem anderen kleinen Händler der Region – soll dafür sorgen, dass die Spendengelder in der Region bleiben und die heimische Wirtschaft unterstützen. Viele Leser haben uns zu dieser Idee beglückwünscht und auch bereits gespendet. Und es sind erste Vorschläge eingegangen, wer eine öffentliche Unterstützung und Würdigung verdient hat. Einen dieser Vorschläge haben die Ärztliche Direktorin des Kreiskrankenhauses Wolgast, Dr. Maria Zach, und die Hygienebeauftragte Karsta Witt eingereicht.

Freundlichkeit und Herzenswärme

Denn zu jenen, die an vorderster Front während der Coronapandemie ihre Arbeit verrichtet haben, gehört das Team der Allgemeinchirurgie des Kreiskrankenhauses Wolgast. Durch die erste Infektionswelle wurden sie das – wie sie sich selbst betitelten – „ Coronateam“ des KKH Wolgast. Die Station wurde zum sogenannten „schwarzen Bereich“ und wurde für Verdachtsfälle, aber auch für bestätigte Coronafälle vorgehalten.

Das Corona-Stationsteam des KKH Wolgast bei einem Treffen in der Freizeit. Quelle: privat

„Um die besonderen Hygienemaßnahmen umzusetzen, mussten die 185 Mitarbeiterinnen umfangreiche Schulungen und Einweisungen absolvieren. Diese Herausforderungen ist dieses Team hochmotiviert angegangen“, berichtet die Ärztliche Direktorin.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Notaufnahme und auch jenen der anderen Stationen haben die Kollegen die Zeit bis August 2020 bewältigt und die Patienten hervorragend betreut und versorgt. Dabei haben alle viel Freundlichkeit und Herzenswärme an den Tag gelegt, auch wenn zu Hause die Familien wegen der sich schnell ausbreitenden Infektionen oft in großer Sorge waren.

Nach eine kurzen Phase der Normalität musste auch das Kreiskrankenhaus Wolgast durch die erneut steigenden Infektionszahlen nun erneut reagieren – und jetzt ist genau dieses Team wieder gefragt. „Als Aufnahmestation und in Zusammenarbeit mit allen anderen Stationen ist das Team wieder einsatzbereit und hoch motiviert und stellt sich täglich den nicht einfachen Herausforderungen“, sagt Karsta Witt.

Immobileinmakler Sven Hasl und seine Frau Martina stellen für die OZ-Weihnachtsaktion 1000 Euro zur Verfügung. Quelle: Cornelia Meerkatz

Verdienter Dank an Ehrenamtler und kleine Teams

Ein solcher Zusammenhalt sei etwas Einmaliges und ein großer Schatz, der ein öffentliches Dankeschön verdient habe, bekennt Sven Hasl aus Greifswald. Der Immobilienmakler ist auch auf Usedom beruflich unterwegs, gerade hat er mit seiner Firma SH Immobilien im Bereich Mellenthin zahlreiche Wohnungen verkauft. Auch im Inselnorden wurden bereits neue geschäftliche Vorhaben angeschoben. Der Mann unterstützt aber auch alljährlich die OZ-Weihnachtsaktion großzügig.

„Natürlich sind wir auch in diesem Jahr wieder mit dabei, gerade bei so einer besonderen Aktion. Wann gelingt es schon mal, gleich mehreren Vereinen und dazu auch noch etlichen Ehrenamtlern oder kleinen Teams, die sonst nie im Rampenlicht stehen, Danke zu sagen“, argumentiert der Makler. Seit nunmehr 15 Jahren stellt er alljährlich unter dem Slogan „Helfende Hände“ für bedürftige und/oder verdienstvolle Menschen großzügige Spenden zur Verfügung.

Bitte an die OZ-Leser: Spenden auch Sie!“

Gemeinsam mit seiner Frau Martina hat er sich entschieden, in diesem Jahr 1000 Euro zu spenden. „Wir hoffen sehr, dass es am Ende gelingt, möglichst vielen Menschen, die in dieser verrückten Coronazeit Unglaubliches geleistet haben, Danke zu sagen“, betont Sven Hasl und animiert die Leser der OZ, sich ebenfalls mit einer Spende – egal, wie klein oder groß sie auch ist – zu beteiligen, damit die Wünsche des Wolgaster Rudervereins, des Katzenschutzbundes oder die von Jugendclubs erfüllt werden können.

Das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion:

Wolgaster Ruderverein e.V. DE37 1505 0500 0112 2487 80

Kennwort: Helfen bringt Freude

Von Cornelia Meerkatz