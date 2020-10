Dann könnte der Aula-Anbau in Karlshagen eröffnet werden

Karlshagen

Seit Juni dieses Jahres wird an einem Anbau über der Aula der Karlshagener Heinrich-Heine Schule gearbeitet. In der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend erklärte Bürgermeister Sven Käning (parteilos), dass die Arbeiten im Plan liegen. „Ich denke, dass wir den Fertigstellungstermin Ende November halten können“, erklärte er. Zwischenzeitlich habe es nur ein paar Abstimmungsprobleme zwischen den Baufirmen gegeben, die den Fertigstellungstermin allerdings nicht gefährden. Angesetzt war, dass der Anbau bis Jahresende fertig wird.

Die Aufstockung erfolgt für den Hort, der gegenwärtig noch an zwei Standorten untergebracht ist – in der Kindertagesstätte und im ehemaligen Verwaltungsgebäude an der Hauptstraße. Die Investitionskosten betragen rund 600 000 Euro –75 Prozent werden davon allerdings gefördert. Die Räume sollen von den Hortkindern der 3. und 4. Klasse genutzt werden. Vorgesehen sind ein großer Raum, der teilbar ist, sowie zwei Gruppenräume. Für die Kinder ist der Anbau eine Entlastung, da sie nicht mehr bis zu Hauptstraße laufen müssen. Der Hort könne so am Nachmittag zusätzlich weitere Räume der Schule nutzen.

Von Hannes Ewert