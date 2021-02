Darauf kommt es jetzt bei der richtigen Kleidung an

Zinnowitz

Handy? Schlüssel? Geldbörse? Wer diese drei Sachen mit „Ja“ beantwortet konnte vor gut einem Jahr noch ohne Bedenken das Haus verlassen. Seit einigen Monaten wird die Liste allerdings noch um die FFP2-Maske und das Desinfektionsmittel erweitert. Wer in der kommenden Woche das Haus verlässt, muss eine ganze Liste abarbeiten, damit es an die frische Luft geht. Handschuhe? Mütze? Thermohose? Winterstiefel? Dicke Socken? Es soll in der kommenden Woche richtig eisig kalt werden. Die gesamte Woche herrscht Dauerfrost und am Dienstag ist sogar etwas Schnee angesagt. Die Ferienkinder werden ihren Spaß haben, wenn die Flocken vom Himmel fallen und sie etwas mit dem Schlitten unterwegs sind. Viel mehr kann man in diesen Tagen auch nicht machen. Außer spazieren gehen natürlich. Aber mittlerweile dürfte jeder Einheimischer auch die verstecktesten Wege in seiner Umgebung erkundet haben.

Von Hannes Ewert