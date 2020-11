Greifswald

Sie greifen zu Fallen, manchmal auch Gift oder gar zum Gewehr: Geflügelzüchter, die sich der unliebsamen Greifvögel entledigen wollen, wenn die es auf ihre Enten oder Hühner abgesehen haben. Dabei ist die Verfolgung von Habichten, Mäusebussarden & Co strafbar.

Sie gehören in Deutschland zu den streng geschützten Arten. Relativ selten wird jemand für die Greifvogelverfolgung zur Verantwortung gezogen, die Beweise – meistens mangelhaft. Doch jetzt könnte es zu einem Strafprozess kommen. Der Fall, der sich in Dargezin Vorwerk, ein Ortsteil von Gützkow, zugetragen hat, scheint eindeutig.

Bein ist nicht abgetrennt

Vor zwei Wochen haben Tierretter dort auf einem Grundstück einen Habicht aus einem Abzugeisen befreit, nachdem ein Nachbar sie alarmierte. „Das Jungtier war schwer verletzt, hatte aber insofern Glück, dass das Bein nur gequetscht und nicht abgetrennt war. Dafür sorgte das in die Falle mit hinein gebundene Huhn als Lockvogel. Es verhinderte das komplette Zuschnappen des Eisens“, sagt Frank Tetzlaff, Cheftierpfleger im Greifswalder Heimattierpark.

Dort, in der Wildtierauffangstation, landete das verwundete und völlig verschreckte Weibchen nach der Rettung, wurde mit Blauspray versorgt und aufgepäppelt. Das Bein, so Tetzlaff, bleibe zwar dauerhaft geschädigt. Die Überlebenschancen stünden jedoch ganz gut. Die zunehmende Unruhe und Flugversuche des Greifvogels veranlassten ihn, den Habicht nach zwei Wochen wieder auszuwildern. Mit Erfolg. Flugs verschwand der Krummschnabel an einem kühlen Novembermorgen zwischen den Baumwipfeln des Tierparks auf Nimmerwiedersehen. Endlich wieder in Freiheit!

Bereits über 1000 Einsätze in 2020 Die Tierrettung Greifswald gibt es seit rund zweieinhalb Jahren. Es ist bis heute der einzige Verein in ganz Mecklenburg-Vorpommern, der professionell Tiere rettet. Mit seinem „Happy-Mobil“ ist der Verein 24 Stunden im Bereitschaftsdienst für den Landkreis Vorpommern-Greifswald und seit August dieses Jahres auch in Vorpommern-Rügen. 2019 wurden 583 Tiere gerettet. In diesem Jahr waren es bislang schon rund 1080. Aktuell sind es 20 Ehrenamtler, die Vereinsgründer Klaus Kraft unterstützen. Der Verein finanziert sich aus Spenden. Weitere Infos und Kontakt per Telefon 01512 / 144 62 69 oder E-Mail: tierrettung-greifswald@web.de.

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren droht

Ein Huhn diente als Lockvogel, der Habicht fiel drauf rein und flog in die aufgestellte Falle. Quelle: privat

„Solche Totfangfallen wie die aus Dargezin Vorwerk hatte früher fast jeder Hühnerhalter“, sagt Frank Tetzlaff und fügt hinzu: „Sie aufzustellen ist aber kein Kavaliersdelikt, es ist verboten. Das wird richtig teuer“, sagt er. Denn der Mann habe damit nicht nur gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen, sondern auch gegen das Tierschutzgesetz und das Bundesjagdgesetz. Straftaten gegen den Artenschutz können laut Gesetzgebung sogar mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet werden.

In der Realität kommt es dazu eher selten, verdeutlichen Antworten der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünenfraktion im Bundestag vom November 2019. Geldstrafen indes, auch in vierstelliger Höhe, mussten Verurteilte bereits häufiger zahlen, wie die „Erfassungs- und Dokumentationsstelle für Greifvogelverfolgung und Artenschutzkriminalität“ (Edgar) auflistet. Das vom Bund über drei Jahre geförderte und jetzt auf eigenen Füßen stehende Projekt dokumentiert akribisch seit 2005 die Zahl der bekanntgewordenen, illegal getöteten Greifvögel in Deutschland. In den Jahren 2015 bis 2018 waren demnach Mäusebussarde die häufigsten Opfer (890), gefolgt vom Rotmilan (200), Habicht (157), Turmfalke (78), Seeadler (65), Wanderfalke (51), Sperber (41), Rohrweihe (23), Schwarzmilan (22) und Fischadler (11).

Naturschutzbehörde informierte die Polizei

Klaus Kraft, der sich seit drei Jahren in Vorpommern-Greifswald in der Tierrettung engagiert, hat für derlei Vergehen kein Verständnis. Der 52-Jährige befreite an jenem Abend in Dargezin Vorwerk den Habicht aus der Totschlagfalle. Zuvor musste er jedoch couragiert auftreten und der Eigentümerin gar mit der Polizei drohen, um überhaupt aufs Grundstück gelassen zu werden. „Ich habe dann zunächst das Kreisveterinäramt informiert“, berichtet Kraft auf OZ-Nachfrage.

Mit dessen Hilfe sei es dann gelungen, die Tierrettung ohne große Auseinandersetzung vorzunehmen. „Die Falle haben wir sichergestellt“, sagt Kraft. Sie werde der Beweislage im Strafverfahren dienen. Wie die Naturschutzbehörde beim Landkreis auf OZ-Anfrage mitteilte, sei die Polizei über den Fall bereits informiert worden, habe auch das Beweismittel erhalten.

Diese Falle wurde der Polizei übergeben. Quelle: privat

100 Patienten in der Wildtierauffangstation pro Jahr

Fälle wie dieser, bei denen Menschen „mit mittelalterlichen Methoden“ gegen Tiere vorgehen, gehen Klaus Kraft an die Nieren. Es gebe schließlich auch ohne Greifvogelverfolgung viel für die ehrenamtlichen Tierretter zu tun. Das zeigt allein die Zahl ihrer Einsätze – in diesem Jahr bereits über 1080. Die Zusammenarbeit mit Behörden wie Kreis und Ordnungsämtern oder Veterinärärzten funktioniere hierbei sehr gut, lobt Kraft.

Ebenso gut laufe die Kooperation mit der Wildtierauffangstation im Heimattierpark, wo auch Vögel landen, die Straßenverkehrsopfer wurden. „Sie haben dann keine inneren Verletzungen erlitten, sondern nur ein Anflugtrauma und können in der Regel nach zwei Wochen ausgewildert werden“, berichtet Frank Tetzlaff. Gerade habe er auch wieder zwei Bussarde in die Freiheit entlassen. Doch nicht alle der rund 100 Patienten pro Jahr, darunter auch Schwäne und Eulen, schaffen es. Ein Seeadler mit Bleivergiftung etwa sei in der Regel ein hoffnungsloser Fall: „Hat er ein angeschossenes Tier gefressen und damit Bleipartikel zu sich genommen, geht der sonst so stolze Vogel elendig zugrunde.“ Ein Appell an die Jäger, die Nachsuche ernst zu nehmen.

