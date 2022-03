Darum braucht Usedoms Feuerwehr über zwei Millionen Euro

Usedom

Das Jahr ist noch keine drei Monate alt und doch sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Usedom schon 30 Mal zu Einsätzen gerufen worden. Wer erinnert sich nicht an die stürmischen Nächte, in denen die Sirene die Männer ein ums andere Mal aus dem Schlaf gerissen hat. Zum Vergleich: 2019 war die Wehr im gesamten Jahr 34 Mal alarmiert worden.

Diesen Zeitraum von drei Jahren hat Wehrführer Ulf Borchardt am Freitag in seinem Bericht an die Mitgliederversammlung umrissen. Der Rückblick war dominiert von pandemiebedingten Lockdowns, vom Auf und Ab der Quarantänebestimmungen und von dem steten Bemühen trotz allem jederzeit einsatzbereit zu sein. „Wir haben alle Aufträge erfüllt und eine gute Einsatzbereitschaft bewiesen“, sagte der Wehrführer stolz.

Einsätze auf Kreisstraßen künftig in Rechnung stellen

„Wir können uns glücklich schätzen, dass es euch gibt. Dass ihr als Ehrenamtliche auch immer wieder euer Leben riskiert, verlangt unseren Respekt“, hat der amtierende Bürgermeister Olaf Hagemann im Namen der Stadtvertretung die Gelegenheit für ein Dankeschön genutzt. Weil die Kameraden in den stürmischen Nächten wie selbstverständlich auch Kreisstraßen von umgestürzten Bäumen geräumt haben, will Hagemann diese Einsätze dem Kreis künftig in Rechnung stellen.

Die Usedomer können sich auf 29 aktive, gut ausgebildete Feuerwehrleute verlassen, fünf Kameraden stehen als Reserve bereit und 12 gehören zur Ehrenabteilung. Der älteste in dieser Abteilung ist mit 86 Jahren Werner Winterfeldt, der der Feuerwehr seit 70 Jahren die Treue hält. Gisela Littmann und Karl Techlin sind 50 Jahre dabei. Die Urkunde, die Löschmeisterin Elke Glawe für ihre 40-jährige Mitgliedschaft überreicht wurde, trägt bezeichnender Weise noch die Unterschrift des ehemaligen Innenministers Lorenz Caffier.

Ein Feuerwehr-T-Shirt für den Ex-Bürgermeister

So lange ist es her, dass die Kameraden und Mitglieder des Feuerwehr-Vereins gemütlich zusammenkommen konnten. Zum ersten Mal trafen sie sich in der Inselmühle. Über eine schöne Geste hat sich auch Jochen Storrer gefreut, dem der Wehrführer für die jahrelange kommunale Zusammenarbeit gedankt und als symbolische Erinnerung ein „Feuerwehr-T-Shirt“ überreicht hat. Der inzwischen 80-jährige ehemalige Bürgermeister bedankte sich.

Die 63-jährige Löschmeisterin Elke Glawe wurde vom Land mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Quelle: Ingrid Nadler

Bei allen Bemühungen der Stadt, die Feuerwehr mit dem Nötigsten auszustatten, sind der Bund und das Land bei der Erfüllung jener Auflagen gefordert, die die Brandschutzbedarfsplanung neuestens berechnet hat. Daran lassen weder Hagemann noch Borchardt Zweifel. „Wir brauchten innerhalb der nächsten fünf Jahre 2,1 Millionen Euro, müssten zum Beispiel alle Fahrzeuge austauschen und unser Gerätehaus erweitern“, erklärt der Wehrführer, wie die für die Kleinstadt unfassbar große Summe zustande kommt.

Von Ingrid Nadler