Darum braucht Zinnowitz unbedingt eine neue Sporthalle

Zinnowitz

Es ist nicht nur ein Problem seit einigen Monaten oder Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten: Die Kapazitäten in der jetzigen Zinnowitzer Sportschule stoßen oft an ihre Grenzen. Mit der Erweiterung der Grundschule, der Verdopplung der Bettenkapazität in der Sportschule und der größeren Nachfrage an Schülern in der Freien Schule, steigt auch die Nachfrage nach Sportmöglichkeiten. Nun wollen sich die Gemeindevertreter Gedanken machen, wie eine neue Sporthalle auf dem Gelände der Sportschule realisiert werden kann.

Antrag der Fraktionen in der Gemeindevertretung

In der vergangenen Gemeindevertretersitzung reichten die Fraktionsvorsitzenden der UWG, SPD, AFZ und BGZ einen Antrag auf eine Grundsatzdiskussion/Grundsatzbeschluss zum Sporthallenneubau auf dem Gelände der Sportschule ein. Fred Kruggel (UWG) betonte, dass der Bedarf nach mehr Sportmöglichkeiten seit Jahren gestiegen ist. „Gerade nach der Sanierung der Sportschule und der damit einhergehenden Erhöhung der Übernachtungen, sind auch mehr Trainingsmöglichkeiten gefragt. Mit dem Bau einer neuen Sporthalle würde auch die sportliche Lebensqualität im Ort steigen“, so Kruggel. Wolfgang Bordel würde sich auch für den Neubau einer Schule stark machen, da vieler seiner Eleven in der Theaterakademie eine Trainingsmöglichkeit brauchen. Roman Schmidt erklärte, dass der Neubau auch ein Gewinn für die Grundschüler wäre. „Die Wege sind sehr kurz. Das ist gut“, sagt er.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denkbar wäre ein Neubau auf dem Gelände der Sportschule. Mehr als zwei Millionen Euro wären für den Bau einer neuen Sporthalle von Nöten. Die Investition von 2,2 Millionen Euro wurde zunächst in die Planung für den Haushalt 2021 aufgenommen. Allerdings wäre so ein Bau nicht ohne einer großzügigen Förderung möglich. In den kommenden Wochen wird der Haushalt der Gemeinde intensiv beraten.

Von Hannes Ewert