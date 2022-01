Darum braucht das Wolgaster Jugendhaus dringend Bobbycars

Wolgast

Haben Sie mal beobachtet, wie geschickt Knirpse mit ihrem Bobbycar umher fahren und – sobald es bergab geht – regelrecht loszischen? Andreas Keil vom Team des Wolgaster Jugendhauses will dieses wunderbare Gefühl jetzt aufleben lassen. Bei einem Spaßwettbewerb am Freitag dieser Woche in den Wolgaster Anlagen.

Es gibt schon eine Menge interessierter Jugendlicher, die sich diesen Gaudi auf keinen Fall entgehen lassen wollen. Immerhin wird die Zeit gestoppt, die man für abschüssige Strecke braucht. Bobbycars halten schließlich was aus. Für die Sieger gibt es kleine Überraschungen. Sozusagen als gelungenen Start in die Winterferien. Aber damit es die geben kann, werden Bobbycars benötigt.

Haben Sie vielleicht von Ihren Kindern oder den Enkeln noch solch ein Gefährt im Schuppen oder auf dem Boden zu stehen und können es entbehren? Dann melden Sie sich doch bitte im Jugendhaus oder bei uns in der Lokalredaktion unter 038377/361010. Sie können das kleine robuste Fahrzeug auch gleich zum Jugendhaus bringen – ab 10 Uhr ist Andreas Keil vor Ort.

Die OZ wird natürlich am Freitag bei diesem außergewöhnlichen Wettkampf vor Ort sein und die schnellsten Fahrer im Bild festhalten. Vielleicht gibt es ja irgendwann sogar Wolgaster Meisterschaften im Bobbycar-Fahren. Ich stelle mir das lustig vor.

Von Cornelia Meerkatz