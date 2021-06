Darum bündelt Wolgast bündelt Kapazitäten bei den Corona-Tests

Wolgast

In der Stadt Wolgast werden die Kapazitäten der Corona-Testzentren gebündelt. Künftig gibt es nur ein Testzentrum – dieses befindet sich im MMZ Möbelmarkt in der Wedeler Straße 6. Das Testzentrum im Sportforum – es war das erste, das vor Monaten in Wolgast eröffnet wurde – hat nunmehr seine Arbeit beendet.

Grund dafür ist nicht nur die dank der Impfkampagne fortschreitende Immunität in der Bevölkerung und damit zurückgehende Testnachfrage, sondern auch der Urlaubsanspruch der Mitarbeiter. Viele von ihnen haben Familie und möchten die Sommerferien mit den Kindern verbringen.

Testzentrum sechs Tage in der Woche geöffnet

Das Gute dabei: Die beiden Betreiber der Wolgaster Testzentren, Apotheker Thomas Beier im Sportforum und Mediziner Prof. Alexander Riad im MMZ, haben sich verständigt, dass im MMZ die bisherigen Öffnungszeiten aus dem Sportforum mit übernommen werden.

Das Testzentrum im MMZ Möbelmarkt hat daher ab Montag, den 21. Juni, montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Sonnabends ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Cornelia Meerkatz