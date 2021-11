Darum empfindet Roland Wegner seine letzten Berufsjahre beim DRK als besonders schön

Nur noch wenige Tage, dann schließt sich für Roland Wegner vom DRK Uecker-Randow das Kapitel Berufsleben für immer. Am 17. Dezember hat der Koordinator des Zeitreisemobils seinen letzten Arbeitstag. 43 Jahre beim DRK sind dann Geschichte. Geblieben ist ihm in all den Jahren die Gewissheit, dass die Arbeit der Helfer des DRK wichtig ist.

Seine schönste Station sei jetzt zum Schluss die Koordination der Fahrten des Zeitreisemobils gewesen, mit denen Schwerstkranken aus dem gesamten Landkreis noch einmal ein Herzenswunsch erfüllt wird. „Das ist eine wunderbare Aufgabe“, sagt Wegner. Überglücklich ist er, dass er noch miterleben durfte, wie ein neues Fahrzeug als Zeitreisemobil gekauft werden konnte, weil die OZ-Leser aus Greifswald und dem Umland, von der Insel Usedom und aus Wolgast im Rahmen der OZ-Weihnachtsaktion so viel Geld spendeten.

Als Rentner will er nun selbst bald auf Reisen gehen und sich noch viel von der Welt begucken.

Von Cornelia Meerkatz