Darum fällt die Fundsachenversteigerung in Heringsdorf aus

Heringsdorf

Eigentlich hätte auf dem Gelände des Bauhofes der Gemeinde Heringsdorf am Freitag die jährliche Fundsachenversteigerung stattgfunden. Am Mittwoch teilte die Gemeinde mit, dass es in diesem Jahr keine Veranstaltung dieser Art geben wird. „Wir werden weiter alle Fundsachen sammeln, aufheben und die Veranstaltung nachholen, sobald es das Infektionsgeschehen ohne erhöhtes Risiko zulässt“, so Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Es ist für sie nicht zu erwarten, dass sich die Fallzahlen in den nächsten Tagen deutlich verringern werden. „Es geht nun darum, jede nicht unbedingt zwingend notwendige Veranstaltung zu vermeiden, von der ein erhöhtes Risiko ausgeht, sich anstecken zu können“, sagt sie. Zu den Fundsachen zählen unter anderem jede Menge Fahrräder.

Von Hannes Ewert