Darum gab es in Benz gleich doppelten Grund zum Feiern

Benz

Hält das Wetter oder hält es nicht? Mit bangen Blicken dürften die Erzieherinnen des Evangelischen Kinderhauses „Himmelschlüsselchen“ und die Lehrerinnen und Lehrer der Evangelischen Schule Benz am Samstagnachmittag zum Himmel geschaut haben. Im Großen und Ganzen hatte Petrus ein Einsehen und es blieb bis auf kurze Nieseleinlagen bei den Jubiläumsfeierlichkeiten der beiden Einrichtungen trocken.

Petrus stand auch im Mittelpunkt des Festgottesdienstes anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Kinderhauses und des 20. Geburtstages der Grundschule mit Orientierungsstufe. Denn schließlich ist der Apostel Namensgeber der Benzer Kirche und der Jünger, der von Jesus den Himmelsschlüssel anvertraut bekam. Gewürdigt wurden von Pastorin Annegret Möller-Titel insbesondere ihre Vorgänger Martin Bartels, „der damals überhaupt die Idee und das Engagement aufgebracht hatte, dass die Kindertagesstätte in die Trägerschaft der Kirchengemeinde übernommen wurde“, und Arndt Noack, der zehn Jahre als Pastor in Benz Verantwortung für das „Himmelschlüsselchen“ trug.

Simone Hönes freut sich mit Schulleiterin Kirsten Hertrich über die gute Stimmung zum Fest. Quelle: Dietmar Pühler

Ehemalige bringen eigene Kinder ins „Himmelschlüsselchen“

Annegret Möller-Titel erinnerte auch an den tatkräftigen Einsatz des einstigen Morgenitzer Pastors Fritz von Kymmel, „der beim Bau sehr geholfen hat“. Begrüßen konnte sie auch Vertreter der Evangelischen Schulstiftung der Nordkirche, die Träger der Benzer Schule ist. Ein ganz besonders herzliches Willkommen galt aber denjenigen, die einst in den Kindergarten oder die Schule gegangen sind und denjenigen, „die heute hier in die Einrichtungen gehen“.

Die Pastorin zeigte auf einen von den Kindern gebastelten Baum, denn der ist das Symbol des Kinderhauses und steht gewissermaßen für das Wachsen, das „immer schon Thema gewesen“ ist. Möller-Titel bezeichnete die Kita-Mitarbeiterinnen als Rankhilfen, an denen die Kinder mit Vertrauen, Tischgebeten und Lernen im evangelischen Geist wachsen könnten. Sie empfinde einen gewissen Stolz und Dank, dass aus „vielen kleinen Anfängen“ so viel daraus geworden sei und ehemalige Kita-Kinder mittlerweile ihre eigenen Kinder in das „Himmelschlüsselchen“ bringen.

Der Petrus in Zeitungspapier

Einer, der entscheidenden Anteil an der Gründung des Evangelischen Kinderhauses hatte, wurde mit großem Beifall begrüßt. Pastor im Ruhestand Martin Bartels hatte etwas in Zeitungspapier Eingepacktes mitgebracht. Nach dem Enthüllen reckte er eine Holzfigur in die Luft und erklärte: „Das ist der Petrus aus unserer Kirche. Der ist schon über 600 Jahre alt. Petrus spielte eine große Rolle, als wir angefangen haben.“ Bartels verwies darauf, dass die uralte Petrus-Figur einst einen Schlüssel in der Hand hielt. Doch der Bart ist ab – und so ist der Schlüssel als solcher heute nicht mehr zu erkennen. Dennoch ist der Himmelsschlüssel zum Symbol für das Kinderhaus geworden. Petrus öffnet gewissermaßen den Kindern die Tür zum Himmel. Der frühere Benzer Pastor verriet auch, dass er und die Erzieherinnen um Kita-Leiterin Verena Kurze „ganz viele Himmelschlüsselchen gepflanzt“ hätten und er in jedem Frühjahr geschaut habe, ob sie auch wieder blühen.

Der frühere Benzer Pastor Martin Bartels mit einer alten Petrus-Figur aus der Benzer Kirche. Quelle: Dietmar Pühler

Statt Lagerfeuer Lichterkettenbeleuchtung

Nach dem Festgottesdienst waren die vielen ehemaligen und heutigen Kita- und Schulkinder sowie die Eltern zu Kuchen, Kaffee oder Saft eingeladen. Die mehrere hundert Besucher verteilten sich über den Festplatz außerhalb der Einrichtungen, aber auch im Garten des Kinderhauses und im Pausenhof der Schule, um freudiges Wiedersehen zu feiern und sich an die gute Zeit in Benz zu erinnern. Schulleiterin Kirsten Hertrich hatte viele Hände zu schütteln und konnte viele Ehemalige begrüßen und erfahren, wie deren weiterer Lebensweg verlaufen ist. Die einen haben ihre Berufsausbildung abgeschlossen, die anderen ihren Bachelor frisch in der Tasche. Andere wiederum stehen schon fest im Berufsleben. Aber alle eint der Anfang in der Kita oder in der Schule Benz. Das verbindet und das bleibt.

Nach Spiel- und Erlebnisstationen in den Einrichtungen sowie Puppenspiel und Konzert in der Kirche sollte es zum Ausklang ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer geben. Doch Petrus öffnete dann doch noch seine Schleusen, so dass die Feierlichkeiten bei Lichterkettenbeleuchtung im Zelt ihr Ende fanden.

Von Dietmar Pühler